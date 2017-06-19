ВКС России в перспективе будут получать три-четыре самолета Ту-160М2 в год
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ВКС России. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Коваленко
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России в перспективе будут получать три-четыре стратегических бомбардировщика Ту-160М2 в год, первый его полет планируется в марте 2018 года, заявил главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев.
"Надеемся, что наша дальняя авиация в перспективе будет получать по три-четыре самолета в год", - сказал Бондарев в интервью газете "Красная звезда", которое опубликовано в понедельник.
По его информации, планируется, что "воспроизведенный первый самолет полетит в марте следующего года".
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19.06.2017
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