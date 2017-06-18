Бомбардировщик Ту-160 — редкий гость в небе над Балтикой (Ilta Sanomat, Финляндия)



Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160

Источник: Владимир Федоренко/РИА "Новости" Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160Источник: Владимир Федоренко/РИА "Новости"

Похоже, что полет бомбардировщика Ту-160 в небе над Балтийским морем - демонстрация силы страны. Финский военный эксперт Арто Пулкки (Arto Pulkki) отмечает, что реакция Финляндии говорит об определенных переменах в позиции страны.

Военные учения России в небе над Балтийским морем - обычное дело. Однако, по мнению финского эксперта, участие одного бомбардировщика в полетах 15 июня было явной демонстрацией силы. Речь идет о Ту-160, быстром стратегическом бомбардировщике, который можно оснастить 16 ядерными боеголовками.

15 июня Воздушные силы Финляндии опубликовали фотографии воздушного пространства Финского залива и Балтийского моря, на которых была запечатлена российская техника.

Военный эксперт Арто Пулкки говорит, что сами по себе учения - обычное мероприятие для России. По его мнению, Россия хочет продемонстрировать свою силу, показывая, что в случае необходимости у нее есть возможность укрепить оборону Калининграда, перебросив туда истребители и бомбардировщики из других регионов страны.

"Ту-160, однако, участвует в учениях редко. Россия знает, что за полетом этого бомбардировщика будут пристально следить. Когда он поднимается в воздух, СМИ всегда реагируют, и Россия на это рассчитывает".

Демонстрация силы важна как для внутренней, так и для внешней политики. Так Россия хочет привлечь внимание государственных деятелей и своих граждан, а также вызвать международную реакцию.

Если бомбардировщик Ту-160 не используется непосредственно в военных целях, то речь идет не только о тренировочных полетах, но и о демонстрации силы. В воздухе также был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, Ил-22ПП и разные истребители, например, использовавшийся некоторое время в Сирии истребитель-бомбардировщик Су-34.

"Россия поддерживает угрожающий образ. Так хотят показать, что Россия все еще является крупной военной державой. Сирия тоже выполняет важную роль в создании такого образа", - говорит Пулкки.

В заявлении России есть интересная деталь

Министерство обороны России в тот же день сделало заявление, которое в первую очередь было адресовано трем странам: Дании, Финляндии и Швеции.

"Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 Воздушно-космических сил России в четверг выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского моря. Бомбардировщики сопровождали истребители Су-27 Западного военного округа и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 военно-транспортной авиации".

Военный эксперт Арто Пулкки считает, что, помимо участия Ту-160, у этих учений есть еще одна отличительная черта. В заявлении Россия подчеркнула, что соблюдает все нормы нахождения в воздушном пространстве. Он не может вспомнить, чтобы восточный сосед раньше так подчеркивал свои права и желание соблюдать нормы.

"Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ государств", - сообщили в Министерстве обороны России.

С 1 по 16 июня в регионе Балтийского моря проходили морские военные учения НАТО Baltops, в которых приняли участие 14 стран. Учебные полеты России были своеобразным протестом против учений НАТО.

Об учебных полетах стали сообщать чаще

Фотографии российской техники, опубликованные Воздушными силами Финляндии, свидетельствуют, по мнению Пулкки, об определенных переменах.

"Раньше не всегда сообщали даже о нарушениях воздушного пространства. Похоже, что Силы обороны Финляндии, Воздушные силы и в какой-то степени внешнеполитическое руководство изменили свой подход к сообщению о таких случаях", - объясняет Пулкки.

По словам эксперта, теперь линия Финляндии напоминает позицию стран Балтии, воздушное пространство которых контролирует НАТО.

Участок нейтрального воздушного пространства между Финляндией и Эстонией довольно узкий и плохо подходит для проведения учений. Тем не менее, Россия использует именно его для перемещения своей техники в Калининград.

"Это тесный участок, и пролет военной техники заставляет реагировать нас и представителей Балтии. Бесспорно, военное присутствие в регионе Балтийского моря увеличилось".

Лаура Пюльвяняйнен (Laura Pylvninen)