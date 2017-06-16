Проведены испытания ЗУР SM-6 Blk IA
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Пуск двух ЗУР SM-6 с борта эсминца USS John Paul Jones (DDG 53), оснащенного системой Аegis baseline 9.C1, для поражения баллистической цели
Источник: US Navy
7 июня ВМС США успешно выполнили летное испытание ЗУР Standard Missile-6 версии Block IA (SM-6 Blk IA) на полигоне Уайт-Сэндс (White Sands Missile Range - WSMR, Нью-Мексико), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (16 июня).
Тест показал, что улучшились параметры интеграции с системой Aegis, испытание стало третьим по счету на этом полигоне. Морские испытания ЗУР SM-6 Blk IA планируется начать осенью этого года.
ЗУР этого типа способна поражать цели на загоризонтной дальности и имеет достаточный потенциал для поражения новых воздушных угроз. Первоначальная боевая готовность SM-6 упомянутой версии запланирована на конец 2018 года.
Ракета может наводиться как в полуактивном, так и активном режимах, оснащена новейшим взрывателем, бортовая электроника имеет расширенные возможности по обработке сигналов. Важной функцией ракеты является возможность поражения надводных целей.
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16.06.2017
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