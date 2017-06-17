Новая 533-мм торпеда УЭТ-1Э будет продемонстрирована на военно-морском салоне МВМС-2017



533-мм электрическая торпеда УЭТ-1Э (ОКР "Ихтиозавр") разработки АО "Завод "Дагдизель"

Источник: Максим Климов 533-мм электрическая торпеда УЭТ-1Э (ОКР "Ихтиозавр") разработки АО "Завод "Дагдизель"Источник: Максим Климов

Как сообщил веб-ресурс FlotProm, завод "Дагдизель" представит на Международном военно-морском салоне торпеду УЭТ-1Э, созданную в рамках ОКР "Ихтиозавр". Об этом FlotProm рассказал исполнительный директор предприятия Султанахмед Асалиев.

По его словам, 533-мм торпеда превосходит разработку "Гидроприбора" того же калибра - ТЭ2-02. "Это полностью цифровое изделие, в ней очень много новшеств, и не о всех из них можно открыто говорить, - сказал Асалиев. - Экспортная версия торпеды несколько скромнее по характеристикам, чем та, что мы предлагаем для отечественного заказчика".

По некоторым тактико-техническим характеристикам "Ихтиозавр" действительно превосходит торпеду "Гидроприбора". Речь идет в частности о большей дальности хода (максимальный показатель торпеды "Дагдизеля" - 25 км против 18 км у ТЭ2-02), более высокой скорости (50 узлов против 48) и лучшей дальности обнаружения подводных целей (до 3,5 км против 1,5).

Кроме того, "Ихтиозавр" способен обнаруживать кильватерный след надводных кораблей со временем жизни до 500 секунд. Он также имеет возможность плавной регулировки скорости - в отличие от торпед "Гидроприбора".

Отраслевой источник FlotProm, знакомый с ситуацией, заявил, что "Дагдизель" планирует завершить ОКР "Ихтиозавр" в 2017 году. Он добавил, что после этого, скорее всего, начнется серийное производство торпеды УЭТ-1Э.

Как следует из годового отчета АО "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения" им. В.В. Бахирева, в торпеде "Дагдизеля" используются новые материалы: в рамках научно-исследовательских работ по теме "Ихтиозавр" проведены "исследования новых направлений по повышению могущества изделий нашей отрасли за счет использования металл-полимерных составов различной рецептуры".

Вице-адмирал Геннадий Полюхович, экс-командир АПЛ проекта 671 "Ерш", заявил FlotProm, что характеристики торпеды УЭТ-1Э - "это если не прорыв, то серьезное достижение, особенно в части дальности обнаружения кораблей". По словам эксперта, важна также возможность обнаружения надводных кораблей по кильватерному следу.

Завод "Дагдизель" разрабатывает и производит подводное морское оружие для ВМФ, а также промышленные и судовые дизельные двигатели. Предприятие также выпускает электросварочные агрегаты, дизель-электростанции сухопутного и морского назначения мощностью от 8 до 90кВт, арматуру систем вентиляции и кондиционирования воздуха кораблей, судов и плавсредств, а также различных машин сельскохозяйственного, строительного и пищевого назначения. Кроме того, завод производит зарядные генераторы, стартеры, радиально-поршневые насосы высокого давления для гидросистем горнодобывающих, газо-нефтедобывающих и других машин. На МВМС "Дагдизель" участвует в единой экспозиции с АО "Государственное научно-производственное предприятие "Регион".

Примечание bmpd. Материал Максима Климова по теме "Ихтиозавр".