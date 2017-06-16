Новобранцы соединения спецназа ЮВО совершают первые прыжки с парашютными системами "Арбалет-2"
|
|
Парашютная система специального назначения "Арбалет-2"
Источник: http://www.arms-expo.ru/
ЦАМТО, 16 июня. Более 300 военнослужащих по призыву соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, совершают первые прыжки с современными парашютными системами "Арбалет-2" из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор".
Перед выполнением прыжков разведчики прошли курс воздушно-десантной подготовки на земле и воздушно-десантном комплексе, в ходе которого приобрели навыки укладки парашютов, а также выполнили специальные упражнения для безопасного приземления на различные площадки.
На воздушно-десантном комплексе с военнослужащими проведены тренировки по загрузке на борт вооружения, военной техники и грузов военного назначения, а также по креплению оружия и снаряжения для десантирования личного состава в полной экипировке.
В рамках боевой подготовки за год службы каждый военнослужащий совершит более 15 дневных и ночных прыжков с высот от 600 до 800 м на различные площадки, в том числе в сложных условиях местности.
Кроме того, в ходе выполнения задач спецназовцам предстоит после приземления выдвинуться в указанный район, отработать вопросы маскировки, совершить скрытное передвижения к месту сбора, а также уничтожить условного противника с применением стрелкового оружия и средств имитации, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Справочно:
Парашютная система "Арбалет-2" оптимально подходит для решения стоящих перед спецназом задач, состоит на вооружении специальных и разведывательных подразделений ВДВ и предназначена для десантирования с комплектом необходимого вооружения и снаряжения.
Главной отличительной особенностью системы является то, что она позволяет справиться с управлением, привести купол в заданную ограниченную площадку приземления, обеспечить безопасное приземление на парашюте и приступить к выполнению задач.
"Арбалет-2" обеспечивает безопасное выполнение прыжков при полетной массе парашютиста со спецснаряжением до 150 кг в диапазоне температур воздуха у земли от минус 35 до плюс 35 градусов по Цельсию, на скорости полета воздушного судна в момент десантирования до 350 км/ч. В конструкцию входят основная и запасная парашютные системы с планирующими идентичными 9-секционными куполами, которые размещаются в одном наспинном ранце и имеют общую подвесную систему.
Конструкция подвесной системы позволяет размещать на ней дополнительное снаряжение (груз) массой до 50 кг в отдельном грузовом контейнере с автономной парашютной системой УГКПС-50.
|
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
17.04.2017 Зенитчики ЮВО отработали вводные по химзащите и авиаударам в ходе учений в Бурятии
12.04.2017 ВВС и ПВО Южного военного округа отразили на учениях авиаудар условного противника
07.03.2017 В Челябинской области С-300 прикрыли перегруппировку войск в ходе учений
07.03.2017 Расчеты С-300 на учении под Челябинском прикрыли район локализации условного конфликта
21.02.2017 Арктический "Терминатор" пополнил состав морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке
17.02.2017 Авиазавод в Улан-Удэ планирует производить арктический "Терминатор" на экспорт
03.02.2017 Вертолетчики ЮВО проведут учения по транспортировке техники