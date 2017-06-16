Новобранцы соединения спецназа ЮВО совершают первые прыжки с парашютными системами "Арбалет-2"



Парашютная система специального назначения "Арбалет-2"

Источник: http://www.arms-expo.ru/ Парашютная система специального назначения "Арбалет-2"Источник: http://www.arms-expo.ru/

ЦАМТО, 16 июня. Более 300 военнослужащих по призыву соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, совершают первые прыжки с современными парашютными системами "Арбалет-2" из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор".

Перед выполнением прыжков разведчики прошли курс воздушно-десантной подготовки на земле и воздушно-десантном комплексе, в ходе которого приобрели навыки укладки парашютов, а также выполнили специальные упражнения для безопасного приземления на различные площадки.

На воздушно-десантном комплексе с военнослужащими проведены тренировки по загрузке на борт вооружения, военной техники и грузов военного назначения, а также по креплению оружия и снаряжения для десантирования личного состава в полной экипировке.

В рамках боевой подготовки за год службы каждый военнослужащий совершит более 15 дневных и ночных прыжков с высот от 600 до 800 м на различные площадки, в том числе в сложных условиях местности.

Кроме того, в ходе выполнения задач спецназовцам предстоит после приземления выдвинуться в указанный район, отработать вопросы маскировки, совершить скрытное передвижения к месту сбора, а также уничтожить условного противника с применением стрелкового оружия и средств имитации, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Справочно:

Парашютная система "Арбалет-2" оптимально подходит для решения стоящих перед спецназом задач, состоит на вооружении специальных и разведывательных подразделений ВДВ и предназначена для десантирования с комплектом необходимого вооружения и снаряжения.

Главной отличительной особенностью системы является то, что она позволяет справиться с управлением, привести купол в заданную ограниченную площадку приземления, обеспечить безопасное приземление на парашюте и приступить к выполнению задач.

"Арбалет-2" обеспечивает безопасное выполнение прыжков при полетной массе парашютиста со спецснаряжением до 150 кг в диапазоне температур воздуха у земли от минус 35 до плюс 35 градусов по Цельсию, на скорости полета воздушного судна в момент десантирования до 350 км/ч. В конструкцию входят основная и запасная парашютные системы с планирующими идентичными 9-секционными куполами, которые размещаются в одном наспинном ранце и имеют общую подвесную систему.

Конструкция подвесной системы позволяет размещать на ней дополнительное снаряжение (груз) массой до 50 кг в отдельном грузовом контейнере с автономной парашютной системой УГКПС-50.