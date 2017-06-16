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Минобороны РФ сообщило о возможной ликвидации лидера ИГ аль-Багдади ударом ВКС РФ

19.06.2017 ТАСС 103 0
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Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдали
Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдали
Источник: © EPA/ISLAMIC STATE VIDEO

Среди ликвидированных, по данным ведомства, также оказались эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж и начальник службы безопасности ИГ Сулейман Аль-Шауах

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министерство обороны РФ проверяет информацию о гибели лидера группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Ибрагима Абу Бакра аль-Багдали в результате удара российской авиации по южному предместью Ракки в конце мая.

Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор.

"По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", - говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее о гибели главаря ИГ неоднократно сообщали представители Вооруженных сил США, но позже эта информация опровергалась, а сам аль-Багдади выступал с видеообращениями с призывами для сторонников.

РФ предупредила США об ударе

Также в Минобороны сообщили, что российские военные во время удара по южному предместью Ракки уничтожили ряд высокопоставленных командиров ИГ, а также порядка 330 полевых командиров среднего звена и рядовых боевиков.

"В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГИЛ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны", - сказали в Минобороны. Среди ликвидированных, по данным ведомства, оказались "эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от г. Ракки до н. п. Эс-Сухне и начальник службы безопасности ИГИЛ Сулейман Аль-Шауах".

В Минобороны отметили, что Россия предупредила Соединенные Штаты об ударе по южному предместью Ракки.

"О времени и месте действий российской авиации по каналам взаимодействия была заранее уведомлена американская сторона", - подчеркнули в Минобороны.
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
США
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Су-34
Су-35
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