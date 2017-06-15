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Тунис получает турецкие бронированные машины Edjer Yal

16.06.2017 bmpd.livejournal.com 244 0
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Как сообщил тунисский веб-ресурс www.tunisiadefnews.ga, армия Туниса получила первые бронированные машины Edjer Yalçin класса MRAP с колесной формулой 4х4 производства турецкой компании Nurol Makina ve Sanayi A.?. (входящей в состав турецкого частного холдинга Nurol). Сообщается, что всего Тунисом было заказано 70 машин Edjer Yalçin. Получаемые Тунисом машины оснащены щитовыми бронированными турелями. Ранее в начале 2017 года Nurol Makina сообщила о заключении ею первого экспортного контракта на поставку машин Edjer Yalçin с неназванной "страной Северной Африки".

Первые турецкие бронированные машины Nurol Makina Edjer Yalçin класса MRAP, полученные армией Туниса (с) www.menadefense.net

Машина Ejder Yalç?n класса MRAP впервые была представлена Nurol Makina в 2012 году. Машина полной боевой массой до 14 тонн имеет вместимость 11 человек и весьма высокий заявленный уровень защиты STANAG 4569 Level 4а/3b. Кузов имеет модульную конструкцию и при реконфигурации позволяет размещать до 4 тонн полезной нагрузки. В 2014 году первые 11 серийных машин Ejder Yalç?n были поставлены турецкой полиции, а в августе 2016 года турецкая армия законтрактовала 50 машин Ejder Yalç?n в модификации TTZA с дистанционо управляемыми пулеметными модулями Aselsan SARP, в качестве своего рода облегченного MRAP, поставки должны были быть начаты с конца 2016 года.

Тунис в последнее время превратился в одного из значительных покупателей турецкой колесной бронетехники, выступив также первым иностранным заказчиком бронированных машин ВМС Kirpi класса MRAP, а также, по некоторым данным, бронированных машин Otokar Cobra II.

Бронированная машина Nurol Makina Edjer Yalçin класса MRAP на службе в армии Туниса, 2017 год (с) www.tunisiadefnews.ga

15.06.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Тунис
Турция
Продукция
Kirpi
Компании
Aselsan
Nurol

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