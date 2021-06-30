Турция поставит Тунису дополнительные ББМ "Кирпи"

ЦАМТО, 29 июня. Турецкая компания "BMC" заключила контракт на поставку Тунису 46 новых бронированных машин с усиленной противоминной защитой "Кирпи" с колесной формулой 4x4, сообщает агентство Anadolu.

Как планируется, "BMC" экспортирует в Тунис 41 машину в базовой версии и пять санитарных машин. Стоимость продажи не раскрывается.

Отгрузка техники должна начаться в ближайшие месяцы и будет производиться партиями. Таким образом, по информации агентства, общее число проданных компанией "BMC" в Тунис бронемашин достигнет 92 ед. Тунис станет самым крупным покупателем "Кирпи" после Турции. Кроме того, контракт стал первой продажей на экспорт версии санитарной машины.

Комментарий ЦАМТО:

Впервые о намерении ВС Туниса приобрести ББМ "Кирпи" стало известно в 2014 году. Источники турецкого агентства, вероятно, не вполне информированы в вопросе продаж данной техники, поскольку в отчете в Регистр обычных вооружений ООН за 2016 год Турция сообщила о поставке Тунису 71 бронемашины "Кирпи", включая 27 с экраном для защиты от РПГ-7, 14 ед. с экраном для защиты от РПГ-7 в медицинском варианте и 30 ед. без экрана для защиты от РПГ-7.

Таким образом, с учетом дополнительного заказа, ВС Туниса получат не менее 117 бронемашин "Кирпи".

В январе 2021 года глава Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подтвердил, что по согласованию с SSB пятью турецкими компаниями подписаны экспортные соглашения на сумму 150 млн. долл. с Министерством обороны Туниса.

В частности, ВС Туниса должны быть поставлены вооруженные БЛА "Анка-S" производства компании Turkish Aerospace Industries (TAI). Экспортные заказы также получили компании "BMC", Nurol Makina, Aselsan и Katmerciler. "BMC" поставит ВС Туниса бронемашины "Кирпи" и "Вуран" с колесной формулой 4x4, Nurol Makina – бронетранспортеры "Эйдер Ялчин", Katmerciler – бронемашины и бронированные автоцистерны, ASELSAN – системы радиоэлектронной борьбы и оптико-электронные системы.