Войти
ЦАМТО

Турция поставит Тунису дополнительные ББМ "Кирпи"

518
0
0
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 29 июня. Турецкая компания "BMC" заключила контракт на поставку Тунису 46 новых бронированных машин с усиленной противоминной защитой "Кирпи" с колесной формулой 4x4, сообщает агентство Anadolu.

Как планируется, "BMC" экспортирует в Тунис 41 машину в базовой версии и пять санитарных машин. Стоимость продажи не раскрывается.

Отгрузка техники должна начаться в ближайшие месяцы и будет производиться партиями. Таким образом, по информации агентства, общее число проданных компанией "BMC" в Тунис бронемашин достигнет 92 ед. Тунис станет самым крупным покупателем "Кирпи" после Турции. Кроме того, контракт стал первой продажей на экспорт версии санитарной машины.

Комментарий ЦАМТО:

Впервые о намерении ВС Туниса приобрести ББМ "Кирпи" стало известно в 2014 году. Источники турецкого агентства, вероятно, не вполне информированы в вопросе продаж данной техники, поскольку в отчете в Регистр обычных вооружений ООН за 2016 год Турция сообщила о поставке Тунису 71 бронемашины "Кирпи", включая 27 с экраном для защиты от РПГ-7, 14 ед. с экраном для защиты от РПГ-7 в медицинском варианте и 30 ед. без экрана для защиты от РПГ-7.

Таким образом, с учетом дополнительного заказа, ВС Туниса получат не менее 117 бронемашин "Кирпи".

В январе 2021 года глава Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подтвердил, что по согласованию с SSB пятью турецкими компаниями подписаны экспортные соглашения на сумму 150 млн. долл. с Министерством обороны Туниса.

В частности, ВС Туниса должны быть поставлены вооруженные БЛА "Анка-S" производства компании Turkish Aerospace Industries (TAI). Экспортные заказы также получили компании "BMC", Nurol Makina, Aselsan и Katmerciler. "BMC" поставит ВС Туниса бронемашины "Кирпи" и "Вуран" с колесной формулой 4x4, Nurol Makina – бронетранспортеры "Эйдер Ялчин", Katmerciler – бронемашины и бронированные автоцистерны, ASELSAN – системы радиоэлектронной борьбы и оптико-электронные системы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Тунис
Турция
Продукция
Anadolu УДК
Kirpi
РПГ-7
Компании
Aselsan
BMC
Nurol
TAI
ООН
Проекты
БПЛА
Медицина
Похожие новости
03.05.2021
Компания TAI завершила сборку первого БЛА для ВВС Туниса
15.01.2021
Sasapost (Египет): рынок вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году. Цифры, которые от вас скрывали правители
31.12.2020
Турция за 5 лет экспортировала в Тунис ПВН на сумму 150 млн. долл.
18.05.2017
Турецкая бронетехника на выставке IDEF-2017. Часть 3: компания ВМС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 10:55
  • 40
В Турции начнется строительство второго «Босфора»
  • 30.06 10:48
  • 93
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 30.06 09:07
  • 55
Роль флота (и авианосцев) в современной войне и (войнах недалекого будущего) для России
  • 30.06 07:48
  • 333
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.06 07:16
  • 1
Патрушев: Конечная цель внешних сил - поменять строй и власть в Беларуси
  • 30.06 06:50
  • 172
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 30.06 05:15
  • 8
На Украине заявили о превосходстве секретной «Ноты» над российской «Арматой»
  • 30.06 00:22
  • 2
О мобильных ракетных комплексах (МРК) и их роли
  • 29.06 18:00
  • 1
Неуязвимый "Дрозд": как испытывали активную защиту танков в СССР
  • 29.06 17:53
  • 1
Как украинские бронетанковые пираты пытались торговать подделками под Т-90С
  • 29.06 16:43
  • 2214
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.06 09:59
  • 56
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 29.06 06:30
  • 1
Пилот Су-24 рассказал о бомбежке по курсу британского эсминца
  • 29.06 06:24
  • 1
РФ успешно выполнила пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты
  • 29.06 05:48
  • 1
Казахстан закупит у России зенитные ракетные комплексы Тор-М2К