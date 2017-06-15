Самолеты Северного флота защитили в Арктике подлодки от "противника"
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Противолодочный самолет Ту-142. Источник: warfare.be
Учения над Баренцевым морем проходили несколько часов
МУРМАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 авиабазы Северного флота провели учения над Баренцевым морем. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
"В небе летчики отработали задачи дальнего воздушного противолодочного охранения кораблей и судов условного отряда", - сказали в пресс-службе.
В рамках учения авиаторы взаимодействовали с экипажем одной из атомных подводных лодок, выполнявшей учебно-боевые задачи в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Учения заняли несколько часов, в ходе которых летчики-противолодочники отработали тактику поиска подводных лодок условного противника, а также ряд сопутствующих задач.
После выполнения плана полетов экипажи Ту-142 возвратились на аэродром постоянного базирования.
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15.06.2017
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