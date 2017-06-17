Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"
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Космодром Восточный
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Пуск "тяжелой" "Ангары-А5М" запланирован в 2021 году
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить на космодроме Восточный сразу после стартового стола для "Ангары", написал вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин в Facebook.
"Со следующего года количество пусков будет ежегодно увеличиваться. Также в 2018 году начнется строительство стартового комплекса для "тяжелой" "Ангары-А5М" с пуском в 2021 году, сразу после этого будет построен третий комплекс - для сверхтяжелой ракеты", - отметил он.
Рогозин напомнил, что в декабре 2017 года с космодрома запланировано проведение двух пусков ракет-носителей "Союз-2".
Помимо этого, вице-премьер сообщил, что Россия и Казахстан согласовали создание стартового комплекса для ракеты-носителя "Союз-5" на космодроме Байконур. "Что касается Байконура, то мы его бросать не собирались никогда. Позавчера мы согласовали с Казахстаном строительство комплекса для ракеты среднего класса с пуском в 2022 году", - написал он.
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15.06.2017
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принадлежат ТАСС
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Павел 1978
8155
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№1
17.06.2017 11:39
носятся с этой Ангарой как с чемоданом без ручки.
Есть же в Плесецке стол! Чего ещё надо?
Зачем тратить деньги ещё на стол на Восточном?
надо стразу начинать со стола для Союза-5
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Akula
1386
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№2
17.06.2017 11:49
носятся с этой Ангарой как с чемоданом без ручки.что бы забросить ярду, с плесецка не забросит.
надо стразу начинать со стола для Союза-5двигатели от зенита можно запускать для проверок на наземном столе ? сможет ли слепленная из старых зенитов ракета стать полноценным конкурентом новым ракетам ?
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Павел 1978
8155
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№3
17.06.2017 12:15
Цитата, Akula сообщ. №2
что бы забросить ярду, с плесецка не забросит.почему?
масса ТЭМ = 20290кг
для Ангары:
Полезная нагрузка, тонн (орбита 200 км):
Плесецк/Восточный = 24,0 / 24,5
разброс всего 0,5т.
или я что-то не так понимаю???
Есть Протон на Байконуре.
(ПН = 23т)
Цитата, Akula сообщ. №2
двигатели от зенита можно запускать для проверок на наземном столе ? сможет ли слепленная из старых зенитов ракета стать полноценным конкурентом новым ракетам ?
почему нет?
РД-170 Предназначен для многоразового использования (аттестован
для 10-кратного использования). Базовый вариант использовался на
первой ступени РН «Энергия» и «Зенит»; на его основе разработаны
двигатели РД-180 (применяющийся на американских РН «Atlas») и
РД-191 (для РН «Ангара»).
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Байкал57
138
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№4
17.06.2017 12:25
Союзник Н.А.Назарбаев требует от В.В.Путина быстрей достроить автодорогу от Казахстана до Белоруссии "Пекин-Лондон", а это 1 триллион рублей для обеспечения китайских и белорусских, польских фур транзитом и доходом от кофе-пирожки бандитских кафешек с "Платоном" бюджету России на 0,5 млр.руб. в год. Построить идеальный космодром "Восточный" на 100лет, Пекин-Лондон разобьют за 10 лет всмятку и опять давай триллион.
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forumow
3024
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№5
17.06.2017 12:40
надо стразу начинать со стола для Союза-5Строить старт для несуществующей ракеты? Вот это номер...
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Павел 1978
8155
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№6
17.06.2017 12:50
Цитата, forumow сообщ. №5
Строить старт для несуществующей ракеты? Вот это номер...а строить ВТОРОЙ стол
для бесперспективной ракеты не "номер" ?
если Союз-5 оправдает надежды, то в Ангаре нет смысла.
А причин для неоправдания нет.
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forumow
3024
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№7
17.06.2017 13:03
Цитата, Павел 1978 сообщ. №6
если Союз-5 оправдает надежды, то в Ангаре нет смысла.
Цитата, Павел 1978 сообщ. №6
А причин для неоправдания нет.Если её создание затянется, то повторится история с "Ангарой", посколько Маск и Безос выведут на рынок уже настоящие многоразовые РН, а не паллиатив типа "Фалькона-9" - вот и опять не будет смысла. Уже нет...!
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Павел 1978
8155
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№8
17.06.2017 13:12
Цитата, forumow сообщ. №7
Если её создание затянется, то повторится история с "Ангарой", посколько Маск и Безос выведут на рынок уже настоящие многоразовые РН, а не паллиатив типа "Фалькона-9" - вот и опять не будет смысла. Уже нет...!Вы сами прекрасно знаете, что я выступаю за СПГ,
но эту идею отмели... видимо окончательно.
РД-170 - многоразовый, поэтому может имеет смысл
сделать с ним многоразовую ступень.
Ведь 10 пусков - это прилично.
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Цитата, forumow сообщ. №7
Если её создание затянется, то повторится история с "Ангарой",есть стол в Плесецке.
есть Протон
ну не выкидывать же миллиарды на ветер!!!
___________________________________________________________
Цитата, forumow сообщ. №9
Смотря с чем сравнивать. По сравнению с одним пуском - конечно. Как конкурент нынешнему "Фалькону-9" - вполне.да даже перспективный многоразовый Масковский РН
вряд ли сможет сделать больше 10 пусков.
10 пусков - вполне достаточно для многоразовости.
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forumow
3024
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№9
17.06.2017 13:16
Ведь 10 пусков - это прилично.Смотря с чем сравнивать. По сравнению с одним пуском - конечно. Как конкурент нынешнему "Фалькону-9" - вполне.
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forumow
3024
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№10
17.06.2017 14:32
есть стол в Плесецке.Вы же знаетете, высокоширотные старты не заменят Байконур или Восточный.
есть Протон"Протон" - Да, аргумент! Если договориться о продлении его эксплуатации, до появления тяжёлого варианта "Сункара/Союза-5", в "Ангаре", кроме как для стартов с Плесецка, действительно смысла нет. Кроме того, в ЦиХе мутят средний и лёгкий варианты первого. Какой смысл - если в планах прекратить эксплуатацию "П" уже к 2025? Сколько осталось то...? А их ещё ведь даже не создали.
Имхо, дело в том что признать сейчас ошибочность стратегии в развитии космонавтики, осуществлявшейся в течении многих лет - будет сильным политическим ударом по многим ответственным за сие лицам. Когда будет замена, в лице того-же "С/С-5" хотя бы, можно будет сказать - "Да, тогда промахнулись, но теперь вот исправились(вслух). А дело с "Ангарой" давно было и быльём поросло(подразумевая)". Пока что положительных достижений, что могут покрыть неудачу, ещё нет и дело недавнее...
да даже перспективный многоразовый Масковский РНЕсли смотреть планы по ITS, 1- я ступень перспективной метановой РН с углепласиковыми баками и движками "Раптор" - достигнет кратности применения в 1000 раз. 2-я, испытывающая значительные нагрузки связанные с возвращением с орбиты - 100 раз.
Вряд-ли эти планы связываются лишь с 10500 т. сверхтяжем. Ещё не известно будет ли создан ITS, но его технологии будут применены несомненно. "Раптор" уже существует и успешно испытан. Углепластиковые баки - тоже уже неоднократно создавались, в т.ч. совсем недавно в Новой Зеландии - для сверхлёгкой РН.
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