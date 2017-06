Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"

forumow 3024

№10 17.06.2017 14:32 Павел 1978 сообщ. №8 Цитата, есть стол в Плесецке. Вы же знаетете, высокоширотные старты не заменят Байконур или Восточный.

Павел 1978 сообщ. №8 Цитата, есть Протон "Протон" - Да, аргумент! Если договориться о продлении его эксплуатации, до появления тяжёлого варианта "Сункара/Союза-5", в "Ангаре", кроме как для стартов с Плесецка, действительно смысла нет. Кроме того, в ЦиХе мутят средний и лёгкий варианты первого. Какой смысл - если в планах прекратить эксплуатацию "П" уже к 2025? Сколько осталось то...? А их ещё ведь даже не создали.



Имхо, дело в том что признать сейчас ошибочность стратегии в развитии космонавтики, осуществлявшейся в течении многих лет - будет сильным политическим ударом по многим ответственным за сие лицам. Когда будет замена, в лице того-же "С/С-5" хотя бы, можно будет сказать - "Да, тогда промахнулись, но теперь вот исправились(вслух). А дело с "Ангарой" давно было и быльём поросло(подразумевая)". Пока что положительных достижений, что могут покрыть неудачу, ещё нет и дело недавнее...

Павел 1978 сообщ. №8 Цитата, да даже перспективный многоразовый Масковский РН

вряд ли сможет сделать больше 10 пусков. Если смотреть планы по ITS, 1- я ступень перспективной метановой РН с углепласиковыми баками и движками "Раптор" - достигнет кратности применения в 1000 раз. 2-я, испытывающая значительные нагрузки связанные с возвращением с орбиты - 100 раз.

