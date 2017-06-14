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Модернизированный Ил-76МД-М выполнил в Подмосковье первый полет

15.06.2017 ТАСС 399 0
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Самолет ИЛ-76МД-90А. Архивное фото
Самолет ИЛ-76МД-90А. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

Полет продолжался более шести часов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Первый опытный образец модернизированного тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-М выполнил первый полет в рамках этапа государственных совместных испытаний, сообщает сайт группы компаний "Ильюшин".

"Полет, продолжавшийся свыше шести часов, был совершен накануне с аэродрома ЛИИ им. М.М. Громова в подмосковном городе Жуковский", - говорится в сообщении.

"Начало этапа государственных совместных испытаний - очень важное событие для нас. Модернизация самолетов строя Ил-76МД, доказавших свою надежность, позволит продлить срок их службы в военно-транспортной авиации, повысить боевую эффективность, подготовиться к массовому переходу на новые Ил-76МД-90А", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Ильюшина" Алексея Рогозина.

Ил-76МД-М - проект модернизации самолетов типа Ил-76МД, разработанный Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина по заказу Воздушно-космических сил.

Ранее Минобороны и ОАО "Авиационный комплекс имени Ильюшина" заключили контракт на модернизацию первой партии самолетов военно-транспортной авиации Ил-76МД до уровня Ил-76МД-М. По проекту модернизации на самолете установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. В носовой части установлена оптико-электронная визирная система, которая работает как в инфракрасном диапазоне, так и в оптическом. При модернизации применялись унифицированные с перспективным военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А и топливозаправщиком Ил-78М-90А агрегаты.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Ил
ЛИИ им. Громова
Минoбороны РФ

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