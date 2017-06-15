Слухи: 500 танков Т-90МС для Египта



Танк Т-90МС на испытаниях

Источник: АО "Рособоронэкспорт" Танк Т-90МС на испытанияхИсточник: АО "Рособоронэкспорт"

Согласно появившимся слухам, Россия заключила с Египтом контракт на поставку танков Т-90МС в количестве 400–500 единиц.

В том числе партнерам будут переданы машинокомплекты для сборки данных бронемашин в Египте. Информацию приводит блогер Altyn73, ссылаясь на некие арабские источники.

Напомним, в феврале нынешнего года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия подписала крупный контракт на поставку танков Т-90МС в одну из ближневосточных стран. Однако тогда не уточнялось, какую именно.

В сентябре 2016-го "Уралвагонзавод" завершил полный цикл испытаний предназначенного для экспорта Т-90МС.

Т-90МС "Прорыв" является экспортной версией отечественного танка Т-90. Машина получила полностью новое боевое отделение с пушкой 2А46М-5 и дистанционно управляемой пулеметной установкой. Танк оснащен новой системой управления огнем "Калина", а также комплексом динамической защиты "Реликт".