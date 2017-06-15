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Слухи: 500 танков Т-90МС для Египта

15.06.2017 Военно-промышленный курьер 709 3
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Т-90МС
Танк Т-90МС на испытаниях
Источник: АО "Рособоронэкспорт"

Согласно появившимся слухам, Россия заключила с Египтом контракт на поставку танков Т-90МС в количестве 400–500 единиц.

  В том числе партнерам будут переданы машинокомплекты для сборки данных бронемашин в Египте. Информацию приводит блогер Altyn73, ссылаясь на некие арабские источники.

Напомним, в феврале нынешнего года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия подписала крупный контракт на поставку танков Т-90МС в одну из ближневосточных стран. Однако тогда не уточнялось, какую именно.

В сентябре 2016-го "Уралвагонзавод" завершил полный цикл испытаний предназначенного для экспорта Т-90МС.

Т-90МС "Прорыв" является экспортной версией отечественного танка Т-90. Машина получила полностью новое боевое отделение с пушкой 2А46М-5 и дистанционно управляемой пулеметной установкой. Танк оснащен новой системой управления огнем "Калина", а также комплексом динамической защиты "Реликт".
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минпромторг РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Мантуров Денис

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
Alah
286
№1
15.06.2017 06:13
И зачем публиковать статью, основанную на слухах? Несолидно как-то!
0
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ankh-andrej
855
№2
15.06.2017 11:15
Это наверно тот контракт с арабской неназванной страной на 464 танка. Вот это будет вызов Абрамсу ))
+1
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wedmed5
683
№3
15.06.2017 11:48
Цитата, ankh-andrej сообщ. №2
Вот это будет вызов Абрамсу
Если слухи подтвердятся.
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