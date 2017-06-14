"Точные и быстрые контакты" заправщика с истребителем
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Автоматический контакт дозаправочной стрелы самолета-заправщика A310 MRTT и топливоприемника истребителя F-16
Источник: ukdefencejournal.org.uk
Компания Airbus Defence and Space успешно продемонстрировала работу автоматической системы дозаправки самолетов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (13 июня).
Основным достижением считается то, что система отображения изображений способна автоматически следить за топливоприемным гнездом истребителя, регулируя направление движения штанги, скорость и высоту полета. Летчик-испытатель сообщил, что контакты истребителя со штангой заправщика были "очень точными и быстрыми". Испытания признаны как фундаментальный прорыв в дозаправке самолетов, где объем работы оператора существенно сокращен.
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14.06.2017
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