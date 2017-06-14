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Модернизация бронетанковой и артиллерийской техники Аргентины

15.06.2017 Военный паритет 211 0
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ТАМ 2С
Средний танк ТАМ 2С
Источник: фото janes.com

Сухопутные войска Аргентины планируют провести капитальный ремонт и модернизацию своей бронетанковой и самоходной артиллерийской техники, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (13 июня).

Эти усилия станут частью широкой программы, которая также включает в себя приобретение новых штурмовых винтовок, противотанковых ракет и средств ПВО. Модернизации подвергнутся 400 средних танков типа ТАМ (Tanque Argentino Mediano), БМП VCTP и САУ VCA калибра 155 м на его базе, а также 400 БТР М113 и его модификаций. Местные СМИ сообщают о возможной закупке до 100 М113 из США.

Армия начала капитальный ремонт М113 от стандарта А1/А2 до А3, но в настоящее время работы приостановлены из-за отсутствия финансирования.

В 2013 году был модернизирован первый ТАМ до стандарта ТАМ2С. Модернизированная боевая машина оснащена тепловизором, лазерным дальномером, новой цифровой системой управления огнем, в арсенал вошли управляемые боеприпасы разработки израильской компании IMI. Снаряды производятся по лицензии на заводе государственной фирмы Fabricaciones Militares.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Аргентина
Израиль
США
Продукция
M113 БТР
TAM
VCTP

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