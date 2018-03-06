Жертва Фолкленда



ПЛ San Juan ВМС Аргентины.

Источник: static.riafan.ru ПЛ San Juan ВМС Аргентины.Источник: static.riafan.ru

От аргентинской армии остались одни воспоминания

Еще в 70-е годы ВС Аргентины считались сильнейшими в Латинской Америке и достаточно серьезными по мировым меркам, при этом страна располагала развитым ОПК. Однако поражение в войне за Фолкленды и финансово-экономический кризис, не закончившийся в стране до сих пор, нанесли по армии чрезвычайно сильный удар.

На протяжении уже четырех десятилетий техника ВС Аргентины почти не обновляется. Малочисленные образцы, поступающие на вооружение, либо по сути не являются новыми, либо обладают весьма низкими ТТХ. В большинстве своем техника еще и страдает от отсутствия запчастей и плохого обслуживания. Соответственно уровень боевой подготовки крайне низок, особенно в ВВС.

А ТАМ и ныне – воз

Сухопутные войска организационно включают Силы быстрого развертывания, три дивизии, две группы (ПВО и армейской авиации), гарнизон Буэнос-Айреса. В СБР входят 4-я парашютная и 10-я мотопехотная бригады, группа спецназа. В составе 1-й дивизии – 2-я бронетанковая, 3 и 12-я для действий в джунглях бригады, 2-й дивизии – 5, 6, 8-я горные бригады, 3-й дивизии – 1-я бронетанковая, 9, 11-я мотопехотная бригады.

“Аргентина не имеет шансов вернуть Фолклендские острова силой”

Танковый парк формально насчитывает около 400 машин, но по факту его следует считать нулевым. Основу составляют 231 танк ТАМ, который был создан специально для Аргентины в Германии. Это весьма своеобразный гибрид шасси БМП "Мардер" и башни танка "Леопард-1". По сути ТАМ нельзя считать танком из-за крайне низкого уровня защиты. Устарело и его вооружение. Кроме того, на балансе числятся 6 американских "Шерманов" времен Второй мировой, полностью утративших боеспособность, 113 старых австрийских легких "Кирасиров", 39 французских АМХ-13 столь же преклонного возраста и 4 танка собственного производства "Патагон" (башня АМХ-13 на шасси "Кирасир"), который не будет строиться из-за нехватки денег и низких ТТХ. На вооружении состоит 108 БМП VCТР, представляющих тот же ТАМ, на котором заменена башня (несет 20-мм пушку). Имеется около 600 БТР – от 329 до 458 американских М-113, французские AML-90 (32 единицы) и AMX-13 VCPC (до 130). Для участия в миротворческих миссиях ООН приобретены 9 английских бронеавтомобилей "Тактика" и 4 китайских БТР WZ-551. На вооружении жандармерии состоят 111 швейцарских БТР "Гренадер", 20 английских "Шорландов" и 40 немецких UR-416.

Еще один вариант ТАМ в сухопутных войсках Аргентины – САУ VCA, на которой установлена башня итальянской 155-мм САУ "Палмария". Таких машин 19, кроме них 24 французских CАУ F3 (также 155 мм) и 6 крайне устаревших американских САУ М7. Буксируемая артиллерия включает до 10 американских М-101 и до 52 итальянских М-56, 108 L-33 и 4 CALA30 местного производства. Минометы – 39 VCTM (самоходный), 338 АМ-50 (120-мм), 923 81-мм, 214 60-мм. Имеется 50 РСЗО местного производства SAPBA и 4 "Памперо", 9 установок американского ПТРК "Тоу".

ПВО СВ включает 3 французских ЗРК "Роланд", 6 шведских RBS-70 и около 500 зенитных орудий.

Армейская авиация по размерам внушительна. В ее составе более 50 самолетов и 100 вертолетов. Транспортные и многоцелевые самолеты: 4 SA-226 "Мерлин", по одному "Сейбрлайнер-75", "Бич-65", "Цессна-550", "Цессна-560", 3 С-212, 4 "Цессна-208", до 5 "Цессна-207", 2 DНС-6. Учебные: 2 Т-41, 3 DA42. Ударные вертолеты – от 2 до 5 А-109. Транспортные, многоцелевые и спасательные: 45 UH-1Н, 3 AS332, 1 "Белл-212", 5 "Белл-206", 2 SA315В.

Вся техника сухопутных войск серьезно устарела. Исключение составляют китайские БТР WZ-551, коих, впрочем, имеется всего 4, и гаубицы собственного производства CALA30, которые должны заменить почти всю остальную ствольную артиллерию, если найдутся средства.

В очереди на списание

ВВС организационно состоят из 8 авиабригад. Штурмовики – по 27 собственных IА-58 "Пукара" и американских А-4. Но последние, по-видимому, уже неспособны подняться в воздух. Разведчики: 4 американских "Лирджет-35А". Заправщики: 2 КС-130Н. Транспортники: 3 С-130Н, 1 L-100-30, 6 DHC-6, 4 F-28, 1 "Лирджет-60", 4 "Сааб-340", 2 "Коммандер-500", 2 РА-25, 2 РА-28, 2 РА-31, 1 РА-34, 1 "Цессна-180", 18 "Цессна-182". Большая часть самолетов учебные: 16 ЕМВ-312 "Тукано", 4 Т-6С (всего будет 24), 2 Т-34С, 12 IА-63 "Пампа", 9 Grob-120. Вертолеты – до 3 "Хьюз-369", 3 SA315, 7 "Белл-212", 2 "Белл-412", 2 S-76В, 1 S-70А, 2 Ми-17, 9 MD-500D.

Аргентинские ВВС уникальны тем, что с учетом находящихся на хранении имеют в составе более 100 боевых машин, однако среди них нет истребителей не только 4-го, но даже 3-го поколения. Таким образом, их можно считать самыми архаичными ВВС в мире. Относительно новые в составе ВВС Аргентины лишь учебные самолеты собственного производства "Пампа" и российские вертолеты Ми-17. Попытки Аргентины приобрести хотя бы истребители 3-го поколения (израильские "Кфиры" или французские "Мираж-F1") были успешно блокированы Великобританией.

ВМС Аргентины имеют в составе 2 ПЛ (1 типа TR1700 "Санта Круз", 1 проекта 209/1200 и еще одна такая же в резерве), 4 эсминца "Альмиранте Браун" ("Кто крайний за Фолклендами", "ВПК", № 32, 2016), их "одноклассник" "Шеффилд" используется как десантный транспорт, почти все вооружение демонтировано, 9 фрегатов (иногда классифицируемых как корветы), 2 ракетных и 5 сторожевых катеров. Все корабли построены либо в Германии, либо в Аргентине по немецким проектам. Исключение составляет английский "Шеффилд", купленный до Фолклендской войны, и французской постройки фрегаты ("Драммонды").

Морская авиация формально, как и ВВС, достаточно велика, к ней можно добавить самолеты и вертолеты береговой гвардии. Из боевых в строю – 1 французский "Супер Этандар" (еще 10 на хранении). Машины использовались как палубные до списания единственного аргентинского авианосца. Противолодочные самолеты: американские Р-3В (3 единицы) и S-2UP (4). Учебные: 10 Т-34С. Противолодочные вертолеты: 6 SH-3H (ASH-3H) и 1 S-61, 4 AS555. Многоцелевые: до 2 SA316В. Самолеты береговой гвардии: 5 С-212, 2 "Бич-350", 4 РА-28. Вертолеты береговой гвардии: 4 AS365, 2 SА330 (1 L, 1 J), 2 AS355, до 6 S-300С.

Морская пехота имеет в составе батальоны: амфибийных БТР, артиллерийский, ПВО, связи, 2– 5-й морской пехоты. На вооружении 14 БРМ ERC-90F1, 68 БТР (21 LVTP-7, 16 LARC-5, 31 "Панар" VCR), 20 буксируемых орудий, 82 миномета, 8 РСЗО (4 "Памперо", 4 VCLC), 6 ЗРК RBS-70, 12 зенитных орудий GDF-001.

В целом ВС Аргентины представляют собой редкий пример глубокой деградации некогда весьма мощной армии. Из-за этого, несмотря на очень значительные сокращения ВС Великобритании, Аргентина не имеет шансов силой вернуть Фолклендские острова. В Южной Америке непосредственных военных угроз для Аргентины в данный момент нет, поскольку граничащие с ней Боливия, Парагвай и Уругвай обладают чисто символическими армиями, а с Бразилией серьезных конфликтов никогда не было. Однако в прошлом страна конфронтировала с Чили, которая сейчас добилась подавляющего военного превосходства над Аргентиной. При этом тенденций к изменению ситуации не просматривается, закупки новой техники крайне незначительны и не могут воспрепятствовать дальнейшему упадку вооруженных сил.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 9 (722) за 6 марта 2018 года