Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны опровергло сообщения о найденных двух тоннах взрывчатки на базе Северного флота

15.06.2017 ТАСС 155 0
0
Понравилась новость?
 0
Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Ранее в СМИ появились сообщения об обнаружении вблизи одного из военных объектов в Североморске двух тонн бесхозного тетраоксида диазота

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/ Минобороны РФ опровергло сообщения об обнаружении двух тонн бесхозной взрывчатки на базе Северного флота в Североморске.

"2 июня (...) на территории бывшего склада стройматериалов, оставленного частной компанией-подрядчиком, выполнявшей строительные работы на значительном удалении от объектов Северного Флота, были обнаружены два закопанных в грунте резервуара. После проведения экспертизы установлено, что резервуары содержат один из компонентов вещества, используемого для разрушения скальной породы", - сообщили в ведомстве.

"В кратчайшие сроки резервуары были эвакуированы вместе с содержимым и утилизированы", - добавили в Минобороны.

Ранее в СМИ появились сообщения об обнаружении вблизи одного из военных объектов в Североморске двух тонн бесхозного тетраоксида диазота, применяющегося при изготовлении авиабомб и дроблении скальной породы во время строительных работ.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
СФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.06 13:04
  • 1
В Кении разгорается скандал относительно качества китайских MRAP CS/VP3 Bigfoot
  • 15.06 12:46
  • 4
ОДК идет в аддитивный отрыв
  • 15.06 12:16
  • 109
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 15.06 12:13
  • 28
Ракета-носитель "Союз-5" будет запущена в 2022 году
  • 15.06 11:59
  • 28
Россия и Казахстан договорились ускорить финансирование программы создания ракеты "Союз-5" - Рогозин
  • 15.06 11:57
  • 4
Белорусский спецназ вооружат штурмовым гранатомётом
  • 15.06 11:52
  • 8
"Наш ответ будет более грубый, но эффективный"
  • 15.06 11:48
  • 3
Слухи: 500 танков Т-90МС для Египта
  • 15.06 11:45
  • 96
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 15.06 11:30
  • 69
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 15.06 11:17
  • 2
США выпускают в океан "Тритонов"
  • 15.06 10:57
  • 5
Перспективный двигатель на 30 т тяги можно создать за 4-5 лет
  • 15.06 10:56
  • 2
ВМФ России в 2018 году получит еще одну подлодку проекта "Лада"
  • 15.06 10:02
  • 4
Корабли размагнитят одной кнопкой
  • 15.06 09:55
  • 2
Ударный дрон "МиГа" нельзя обнаружить
другие обсуждаемые темы