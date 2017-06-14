Панорамная камера холдинга "Швабе" успешно прошла испытания - пресс-служба



Холдинг «Швабе»

Источник: http://shvabe.com/ Холдинг «Швабе»Источник: http://shvabe.com/

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" успешно завершил испытания автономной цифровой портативной аппаратуры для панорамной фото- и видеосъемки", - сообщает пресс-служба холдинга.

"Устройство, обладающее плавным 10-кратным увеличением, не уступает существующим российским и зарубежным аналогам по скорости формирования единого цифрового панорамного изображения от нескольких источников. В серийное производство данная аппаратура будет запущена в 2018 году", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду.

Отмечается, что данная новинка позволяет снимать видео стандарта 4К (3840?2160 пикселей) с частотой 30 кадров в секунду и углом охвата по вертикали и горизонтали 360°, а также имеет функцию постредактирования в режиме реального времени (выравнивание геометрии и изменение яркостных характеристик).

По информации пресс-службы, данная камера предназначена для специализированных профессиональных средств фото - и видеофиксации цифровых изображений, систем видеонаблюдения, различной техники: роботы, манипуляторы, транспорт специального назначения, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты.

"В ходе тестирования прототипа устройства мы получили хорошие показатели в плане формирования единого цифрового панорамного изображения от нескольких источников. Наша камера осуществляет данную процедуру в режиме реального времени и по скорости создания картинки не уступает существующим российским и зарубежным аналогам", ? цитирует пресс-служба заместителя генерального директора холдинга "Швабе" Ивана Ожгихина.

Сообщается, что разработанная аппаратура состоит из 12 камер, каждая из которых включает в себя интегрированный оптический модуль с объективом, светочувствительный сенсор, блок управления экспозицией и диафрагмой, а также интерфейсы согласования управления.