Корабль прибрежной зоны LCS-10 "Габриэль Гиффордс" вошел в боевой состав ВМС США
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Прибрежный боевой корабль USS Freedom (LCS1)
Источник: mil.news.sina.com.cn
ЦАМТО, 14 июня. Военно-морские силы США объявили о состоявшейся 10 июня в Галвестоне (шт.Техас) церемонии ввода в состав флота 10-го боевого корабля прибрежной зоны LCS-10 "Габриэль Гиффордс".
"Габриэль Гиффордс" является пятым кораблем LCS класса "Индепенденс", который построен компанией "Остал". Церемония аутентификации киля LCS-10 состоялась в Мобайле 16 апреля 2014 года, спуск на воду прошел 25 февраля 2015 года, церемония крещения – 13 июня 2015 года. "Остал USA" передала корабль ВМС США 23 декабря 2016 года. В ближайшее время "Габриэль Гиффордс" отправится в порт приписки на военно-морскую базу "Сан-Диего".
Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит "Остал", был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года. Второй корабль серии, LCS-4 "Коронадо", был передан ВМС США 27 сентября 2013 года, третий, LCS-6 "Джексон", – 11 августа 2015 года, четвертый, LCS-8 "Монтгомери", – 10 сентября 2016 года.
Вслед за LCS-10 "Остал" построит на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) для ВМС США еще восемь кораблей LCS в рамках контракта стоимостью 3,5 млрд. долл. на поставку 11 судов. Испытания LCS-12 "Омаха" и LCS-14 "Манчестер" должны начаться в 2017 году. Церемония крещения LCS-16 "Тулса" состоялась в феврале 2017 года. Кроме того, ведется сборка и постройка модулей для LCS-18 "Чарльстон", LCS-20 "Цинциннати", LCS-22 "Канзас-Сити", LCS-24 "Окленд" и LCS-26 "Мобайл". Церемония аутентификации киля LCS-20 "Цинциннати" состоялась на предприятии "Остал USA" в Мобайле 14 апреля.
Параллельно с постройкой кораблей LCS "Остал" работает над проектом перспективного фрегата для ВМС США.
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14.06.2017
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