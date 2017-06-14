Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Корабль прибрежной зоны LCS-10 "Габриэль Гиффордс" вошел в боевой состав ВМС США

15.06.2017 ЦАМТО 239 0
Разделы: Флот
0
Понравилась новость?
 0
USS Freedom (LCS1)
Прибрежный боевой корабль USS Freedom (LCS1)
Источник: mil.news.sina.com.cn

ЦАМТО, 14 июня. Военно-морские силы США объявили о состоявшейся 10 июня в Галвестоне (шт.Техас) церемонии ввода в состав флота 10-го боевого корабля прибрежной зоны LCS-10 "Габриэль Гиффордс".

"Габриэль Гиффордс" является пятым кораблем LCS класса "Индепенденс", который построен компанией "Остал". Церемония аутентификации киля LCS-10 состоялась в Мобайле 16 апреля 2014 года, спуск на воду прошел 25 февраля 2015 года, церемония крещения – 13 июня 2015 года. "Остал USA" передала корабль ВМС США 23 декабря 2016 года. В ближайшее время "Габриэль Гиффордс" отправится в порт приписки на военно-морскую базу "Сан-Диего".

Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит "Остал", был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года. Второй корабль серии, LCS-4 "Коронадо", был передан ВМС США 27 сентября 2013 года, третий, LCS-6 "Джексон", – 11 августа 2015 года, четвертый, LCS-8 "Монтгомери", – 10 сентября 2016 года.

Вслед за LCS-10 "Остал" построит на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) для ВМС США еще восемь кораблей LCS в рамках контракта стоимостью 3,5 млрд. долл. на поставку 11 судов. Испытания LCS-12 "Омаха" и LCS-14 "Манчестер" должны начаться в 2017 году. Церемония крещения LCS-16 "Тулса" состоялась в феврале 2017 года. Кроме того, ведется сборка и постройка модулей для LCS-18 "Чарльстон", LCS-20 "Цинциннати", LCS-22 "Канзас-Сити", LCS-24 "Окленд" и LCS-26 "Мобайл". Церемония аутентификации киля LCS-20 "Цинциннати" состоялась на предприятии "Остал USA" в Мобайле 14 апреля.

Параллельно с постройкой кораблей LCS "Остал" работает над проектом перспективного фрегата для ВМС США.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
LCS-1
LCS-2

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.06 13:04
  • 1
В Кении разгорается скандал относительно качества китайских MRAP CS/VP3 Bigfoot
  • 15.06 12:46
  • 4
ОДК идет в аддитивный отрыв
  • 15.06 12:16
  • 109
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 15.06 12:13
  • 28
Ракета-носитель "Союз-5" будет запущена в 2022 году
  • 15.06 11:59
  • 28
Россия и Казахстан договорились ускорить финансирование программы создания ракеты "Союз-5" - Рогозин
  • 15.06 11:57
  • 4
Белорусский спецназ вооружат штурмовым гранатомётом
  • 15.06 11:52
  • 8
"Наш ответ будет более грубый, но эффективный"
  • 15.06 11:48
  • 3
Слухи: 500 танков Т-90МС для Египта
  • 15.06 11:45
  • 96
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 15.06 11:30
  • 69
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 15.06 11:17
  • 2
США выпускают в океан "Тритонов"
  • 15.06 10:57
  • 5
Перспективный двигатель на 30 т тяги можно создать за 4-5 лет
  • 15.06 10:56
  • 2
ВМФ России в 2018 году получит еще одну подлодку проекта "Лада"
  • 15.06 10:02
  • 4
Корабли размагнитят одной кнопкой
  • 15.06 09:55
  • 2
Ударный дрон "МиГа" нельзя обнаружить
другие обсуждаемые темы