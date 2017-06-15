NI рассказал, какое оружие Россия может применить в случае войны в Арктике



Военнослужащий отряда специального назначения МВД Чеченской Республики во время учений в районе Северного полюса

Источник: Валерий Мельников / РИА Новости Военнослужащий отряда специального назначения МВД Чеченской Республики во время учений в районе Северного полюсаИсточник: Валерий Мельников / РИА Новости

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия подготовила свою армию к военным операциям в Арктике лучше, чем какая-либо другая страна, пишет The National Interest. Издание составило список вооружений и средств, с помощью которых Москва сможет отстаивать свои интересы в Северном Ледовитом океане в случае войны.

Ледоколы

Спуск на воду на ООО "Балтийский завод - судостроение" головного строящегося универсального атомного ледокола "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я). Санкт-Петербург, 16.06.2016 Источник: Валентин Беликов и Сергей Николаев / www.dp.ru

Ледокол остается самым важным транспортным средством для доступа в Арктику, а Россия располагает самым большим флотом подобных судов в мире, пишет NI. Причем эти корабли не потеряют своей актуальности даже из-за глобального потепления - в результате таяния лед не исчезает, а трескается, дрейфует и становится непредсказуемым.

"Движение льда… сделает ледоколы востребованными, как никогда ранее. Гражданские и военные корабли не смогут выполнять без них свои рядовые задачи. Россия наилучшим образом подготовлена к тому, чтобы служить гарантом глобального доступа к Арктике", - говорится в материале.

Издание отмечает, что российский ледокольный флот включает как мощные атомные, так и дизельные суда.

Подводная лодка проекта "Акула"

АПЛ Акула пр.941 ТК-17 "Архангельск" и ТК-20 "Северсталь" Источник: defence.ru

"Акула" - подлодка-монстр, которую можно оснастить целым арсеналом оружия, пишет американское издание. Она может успешно бороться с вражескими субмаринами, а также с наводными кораблями.

"Акула" уступает западным подводным судам по уровню шума, однако компенсирует это своими размерами и вооружением.

МиГ-31

Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

Арктические условия не подходят для военных операций с применением авианосцев, что повышает значимость самолетов наземного базирования, таких, как МиГ-31 - всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он был разработан советскими конструкторами для отслеживания и уничтожения американских бомбардировщиков. У этого самолета превосходная маневренность и улучшенные радары по сравнению с предшественниками.

Конечно, в бою с наиболее продвинутыми самолетами ВВС США пятого поколения российскому истребителю пришлось бы непросто. Однако американские воздушные суда просто не долетят до места сражения, если не будет наземных баз. Радиус боевого применения МиГ-31 составляет около 1450 километров, при этом самолет способен развивать на высоте скорость 3000 км/ч.

Ту-95 и Ту-142

Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Ту-95 и его морской вариант Ту-142 чувствуют себя как дома в холодном, мрачном небе Арктики, где мало наземных баз и нет авианосцев, говорится в статье. Благодаря радиусу боевого применения свыше 4,8 тысячи километров, "Медведь" может участвовать в операциях далеко за пределами досягаемости наземных истребителей.

В своем классическом варианте Ту-95 может перевозить противокорабельные и крылатые ракеты. Ту-142, в свою очередь, способен проводить противолодочные операции.

Спецназ

Военнослужащие арктической бригады Северного флота проводят плановые занятия по освоению транспорта коренных народов Крайнего Севера Источник: Лев Федосеев/ТАСС

В последние годы Россия активизировала подготовку сил специального назначения для работы в условиях Арктики, где едва ли применимы крупные бронетанковые соединения или пехота, пишет NI.

Подводные лодки, самолеты и надводные корабли могут доставлять в Арктику группы спецназовцев, которые способны брать под свой контроль и удерживать труднодоступные районы, проводить разведку и нарушать работу средств связи противника.