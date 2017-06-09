Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35
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Истребители F-22А Raptor и F-35A Lightning II
Источник: f35.com
Министерство обороны Израиля передало в Пентагон документ, уведомляющий о согласии реализовать опцию по закупке 17 боевых самолетов пятого поколения F-35 в дополнение к 33 уже закупленным, сообщает портал walla.
Стоимость каждого самолета – около 100 миллионов долларов.
Таким образом, в ВВС ЦАХАЛа будут сформированы две полные эскадрильи по 25 самолетов в каждой.
На текущий момент в распоряжении ЦАХАЛа 5 самолетов F-35. В августе-сентябре в страну прибудут еще 4 самолета, а в течение 2018 года – еще 9 машин. Поставки первых 33 самолетов завершатся в 2021 году.
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08.06.2017
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Враг
8006
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№1
09.06.2017 20:40
Где там сокращение серийности F-35? Все предпочитают 4-е поколнение - оно ведь лучше. Ага.
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GaL
14
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№2
09.06.2017 20:55
Цитата, Враг сообщ. №1
де там сокращение серийности F-35? Все предпочитают 4-е поколнение - оно ведь лучше. Ага.
ну так у Рф все еще мутно с 5-ым поколением,а у Сша уже давным давно летает,поэтому собственно 4-ое поколение лучше))
тут как с авианосцами..у Сша их много,а у Рф один ржавый недоавианосец,поэтому получается,что авианосцы-это бесполезная груда метала,пригодное лишь для борьбы с папуасами,л-логика)))
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