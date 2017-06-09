Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35



Истребители F-22А Raptor и F-35A Lightning II

Источник: f35.com Истребители F-22А Raptor и F-35A Lightning IIИсточник: f35.com

Министерство обороны Израиля передало в Пентагон документ, уведомляющий о согласии реализовать опцию по закупке 17 боевых самолетов пятого поколения F-35 в дополнение к 33 уже закупленным, сообщает портал walla.

Стоимость каждого самолета – около 100 миллионов долларов.

Таким образом, в ВВС ЦАХАЛа будут сформированы две полные эскадрильи по 25 самолетов в каждой.

На текущий момент в распоряжении ЦАХАЛа 5 самолетов F-35. В августе-сентябре в страну прибудут еще 4 самолета, а в течение 2018 года – еще 9 машин. Поставки первых 33 самолетов завершатся в 2021 году.