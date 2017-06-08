Advanced Hawk совершил первый полёт

Британская корпорация BAE Systems вновь включилась в борьбу производителей легких учебно-боевых самолетов. Пресс-служба корпорации сообщает о том, что вчера в Уортоне (графство Ланкашир) состоялся дебютный полет самолета Advanced Hawk, который является глубоко модернизированной версией учебно-боевого самолета BAE Systems Hawk AJT.

Проект Advanced Hawk был разработан в рамках соглашения, подписанного в 2015 году между BAE Systems и индийским государственным авиастроительным объединением Hindustan Aeronautics Limited (HAL), на мощностях которого ведется лицензионная сборка Hawk AJT для Минобороны Индии.

Самолет Advanced Hawk. Источник: baesystems.com

Модернизированная версия отличается от предшественников расширенными боевыми возможностями и предназначена для использования как в качестве переходного учебно-боевого, так и легкого боевого самолета. Машина имеет модифицированное крыло с повышенной механизацией (новыми управляемыми предкрылками и закрылками), что существенно улучшило ее маневренность и летные характеристики.

Самолет Advanced Hawk. Источник: baesystems.com

Advanced Hawk оснащен новым двигателем Rolls-Royce Adour Mk 951. На самолете установлен современный комплекс авионики, включая "стеклянную кабину", а также система управления вооружением, позволяющая применять управляемое оружие классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Advanced Hawk будет иметь семь узлов внешней подвески, на которой сможет разместиться до 3 т вооружения, а также штангу для дозаправки в воздухе, бортовой генератор кислорода, усиленные шасси и тормоза. В BAE Systems указывают, что существующие модификации самолетов Hawk можно модернизировать до версии Advanced, кроме того, этот самолет будет производиться "с нуля".

Hawk был разработан компанией Hawker Siddeley, позже ставшей частью корпорации BAE Systems. Первый полет самолета состоялся в августе 1974 года, в том же году стартовало его серийное производство, которое ведется по сегодняшний день. Самолеты Hawk состоят на вооружении более чем десяти стран, за время производства выпущено свыше 1000 единиц в различных модификациях.