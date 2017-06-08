Саудовская Аравия закупает американские артиллерийские РЛС AN/TPQ-53(V)
|
|
Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 5 июня 2017 года направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Саудовской Аравии по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 26 радиолокационных станций обнаружения артиллерийских позиций Lockheed Martin AN/TPQ-53(V). Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Предполагаемая стоимость поставки составит 662 млн долл.
Американская радиолокационная станция обнаружения артиллерийских позиций Lockheed Martin AN/TPQ-53(V) (с) Lockheed Martin
Станции должны быть смонтированы на грузовых автомобилях Oshkosh FMTV M1092 с колесной формулой 6х6 и должны быть оснащены антипомеховым модулем KN-4083 Selective Availability Anti-Spoofing Module (SAASM) в составе инерциально-спутниковой навигационной системы радиолокационного комплекса. В поставку также войдут 2240 артиллерийских снарядов М107 калибра 155 мм и 840 минометных мин М931 калибра 120 мм для проведения боевой подготовки операторов РЛС.
Со стороны bmpd укажем, что данная продажа, видимо, была одной из частей согласованного 19 мая и с помпой подписанного 20 мая президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Эр-Рияде с саудовским высшим руководством пакета соглашений и меморандумов по двухстороннему военно-техническому сотрудничеству.
РЛС AN/TPQ-53(V) с АФАР S-диапазона (2-4 ГГц) является наиболее современнной американской cистемой обнаружения артиллерийских позиций и серийно производится корпорацией Lockheed Martin с 2009 года для замены в армии США РЛС серий AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37 Firefinder. К настоящему времени министерство обороны США законтрактовало суммарно 192 РЛС AN/TPQ-53(V), поставка которых должна быть завершена к марту 2022 года. Первым иностранным заказчиком РЛС AN/TPQ-53(V) стал Сингапур, уведомпение DSCA о предстоящей продаже ему шести станций было выпущено в октябре 2013 года.
Радиолокационный комплекс с РЛС AN/TPQ-53(V) включает две машины FMTV M1092 (М1083), на одной из которых размещена сама станция, а на другой - кабина операторов. Каждая машина буксирует собственный прицеп с 60-киловаттным дизель-генератором. Расчет радиолокационого комплекса составляет всего четыре человека. Время развертывания станции - пять минут, свертывания - две минуты. РЛС может использоваться в режиме либо кругового обзора (в этом случае максимальная дальность засечки артиллерийских позиций составляет до 20 км), либо с неподвижной антенной в диапазоне поиска 90 градусов - в этом случае дальность засечки артиллерийских позиций составляет до 34 км, минометных позиций - до 20 км, а позиций РСЗО - до 60 км.
|
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.06.2017 От позиции Д.Трампа во многом будет зависеть дальнейшая судьба программы поставки Катару 72 истребителей F-15QA
07.06.2017 "Премьер" дальнего видения
24.05.2017 Стали известны некоторые подробности пакета оборонных сделок, подписанного США и Саудовской Аравией
23.05.2017 "Локхид Мартин" планирует реализовать с Саудовской Аравией ряд программ на сумму более 28 млрд. долларов
22.05.2017 Американо-саудовские оружейные мегасделки
15.05.2017 Дефицит, говорите? Тогда продайте F-35, и будет всем хорошо
15.05.2017 Какой будет третья мировая
15.05.2017 Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС