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Саудовская Аравия закупает американские артиллерийские РЛС AN/TPQ-53(V)

09.06.2017 bmpd.livejournal.com 259 0
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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 5 июня 2017 года направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Саудовской Аравии по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 26 радиолокационных станций обнаружения артиллерийских позиций Lockheed Martin AN/TPQ-53(V). Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Предполагаемая стоимость поставки составит 662 млн долл.

Американская радиолокационная станция обнаружения артиллерийских позиций Lockheed Martin AN/TPQ-53(V) (с) Lockheed Martin

Станции должны быть смонтированы на грузовых автомобилях Oshkosh FMTV M1092 с колесной формулой 6х6 и должны быть оснащены антипомеховым модулем KN-4083 Selective Availability Anti-Spoofing Module (SAASM) в составе инерциально-спутниковой навигационной системы радиолокационного комплекса. В поставку также войдут 2240 артиллерийских снарядов М107 калибра 155 мм и 840 минометных мин М931 калибра 120 мм для проведения боевой подготовки операторов РЛС.

Со стороны bmpd укажем, что данная продажа, видимо, была одной из частей согласованного 19 мая и с помпой подписанного 20 мая президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Эр-Рияде с саудовским высшим руководством пакета соглашений и меморандумов по двухстороннему военно-техническому сотрудничеству.

РЛС AN/TPQ-53(V) с АФАР S-диапазона (2-4 ГГц) является наиболее современнной американской cистемой обнаружения артиллерийских позиций и серийно производится корпорацией Lockheed Martin с 2009 года для замены в армии США РЛС серий AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37 Firefinder. К настоящему времени министерство обороны США законтрактовало суммарно 192 РЛС AN/TPQ-53(V), поставка которых должна быть завершена к марту 2022 года. Первым иностранным заказчиком РЛС AN/TPQ-53(V) стал Сингапур, уведомпение DSCA о предстоящей продаже ему шести станций было выпущено в октябре 2013 года.

Радиолокационный комплекс с РЛС AN/TPQ-53(V) включает две машины FMTV M1092 (М1083), на одной из которых размещена сама станция, а на другой - кабина операторов. Каждая машина буксирует собственный прицеп с 60-киловаттным дизель-генератором. Расчет радиолокационого комплекса составляет всего четыре человека. Время развертывания станции - пять минут, свертывания - две минуты. РЛС может использоваться в режиме либо кругового обзора (в этом случае максимальная дальность засечки артиллерийских позиций составляет до 20 км), либо с неподвижной антенной в диапазоне поиска 90 градусов - в этом случае дальность засечки артиллерийских позиций составляет до 34 км, минометных позиций - до 20 км, а позиций РСЗО - до 60 км.
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Сингапуp
США
Компании
Lockheed-Martin
Oshkosh
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
АФАР

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