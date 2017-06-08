Вьетнам получит бывший южнокорейский корвет

Как сообщают на азиатских веб-ресурсах, во вьетнамской военно-морской базе Вунгтау готовится к официальной церемонии передачи ВМС Вьетнама прибывший туда бывший южнокорейский корвет PCC 761 Gimcheon типа Pohang. Корабль уже получил вьетнамский бортовой номер "18".

Предназначенный для передачи ВМС Вьетнама бывший южнокорейский корвет PCC 761 Gimcheon типа Pohang в Вунгтау (Вьетнам), июнь 2017 года (с) 101st / www.facebook.com/Maxdefense

PCC 761 Gimcheon был введен в состав ВМС Южной Кореи в 1987 году и выведен из их состава 31 декабря 2015 года. Он является одним из 24 корветов типа Pohang стандартным водоизмещением около 1260 тонн, построенных в нескольких модификациях южнокорейскими верфями в 1980-е и в начале 1990-х годов. К этому типу относился и небезызвестный корвет РСС 772 Cheonan, потопленный 26 марта 2010 года в результате, предположительно, торпедной атаки подводной лодки КНДР. С 2009 года корабли типа Pohang начаты выводом из состава ВМС Южной Кореи, к настоящему времени из списоков исключены уже семь кораблей. Головной корвет РСС 756 Pohang сейчас установлен в качестве корабля-музея в городе Пхохан, в честь которого и был назван. Из списанных кораблей корвет PCC 758 Gyeongju в 2015 году был передан Перу, теперь корвет PCC 761 Gimcheon передается Вьетнаму, а еще один РСС 762 Chungju готовится к передаче Филиппинам. Сообщается, что филиппинские источники подтверждают предстоящую передачу Вьетнаму корвета Gimcheon, свидетельствуя, что его будущий вьетнамский экипаж проходил обучение в Южной Корее одновременно с будущим филиппинским экипажем корвета Chungju.

Напомним, что 2014 году также ВМС Колумбии получили по аналогичной схеме выведенный из состава южнокорейского флота корвет РСС 755 Anyang (один из четырех кораблей типа Donghae, построенных в начале 1980-х годов и списанных в 2009-2011 годах).

Судя по опубликованной фотографии бывшего корвета Gimcheon во вьетнамской военно-морской базе Вунгтау, перед передачей Вьетнаму с него была демонтирована кормовая 76-мм универсальная артиллерийская установка Oto Melara Compact и оба 324-мм трехтрубных торпедных аппарата для противолодочных торпед, а носовая 40-мм спаренная артиллерийская установка Oto Melara Twin Compact заменена на шестиствольную 20-мм артиллерийскую установку Navy Vulcan.