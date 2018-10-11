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11.10.2018
bmpd.livejournal.com

Вьетнам получит еще один южнокорейский корвет

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Как сообщил вьетнамский ресурс baomoi.com , посол Южной Кореи во Вьетнаме Ким До Хён на приеме в посольстве 4 октября 2018 года заявил, что в конце октября в Дананг для передачи в порядке военной помощи вьетнамскому флоту прибудет выведенный из состава ВМС Южной Кореи корвет РСС 765 Yeosu (типа Pohang).

Корвет РСС 765 Yeosu (типа Pohang) в период нахождения в составе ВМС Южной Кореи. Пусан, 12.05.2012 (с) Vagabond Voyager / www.shipspotting.com

Напомним, что ранее Южная Корея без широкой огласки передала ВМС Вьетнама в июне 2017 года однотипный корвет PCC 761 Gimcheon. Корабль, получивший вьетнамский бортовой номер "018", был фактически введен в состав вьетнамского флота летом 2018 года.

Корвет РСС 765 Yeosu был построен корпорацией Daewoo S&M Engineering и введен в состав ВМС Южной Кореи в ноябре 1986 года, и исключен из состава флота 27 декабря 2017 года. Как и PCC 761 Gimcheon, он является одним из 24 корветов типа Pohang стандартным водоизмещением около 1260 тонн, построенных в нескольких модификациях южнокорейскими верфями в 1980-е и в начале 1990-х годов. К этому типу относился и небезызвестный корвет РСС 772 Cheonan, потопленный 26 марта 2010 года в результате, предположительно, торпедной атаки подводной лодки КНДР. С 2009 года корабли типа Pohang начаты выводом из состава ВМС Южной Кореи, к настоящему времени из списков исключены уже девять кораблей. Головной корвет РСС 756 Pohang сейчас установлен в качестве корабля-музея в городе Пхохан, в честь которого и был назван. Из списанных кораблей корвет PCC 758 Gyeongju в 2015 году был передан Перу, корвет PCC 761 Gimcheon в 2017 году был передан Вьетнаму, PCC 763 Jinju в 2017 году был передан Египту, а еще один РСС 762 Chungju готовится к передаче Филиппинам.

Напомним, что 2014 году также ВМС Колумбии получили по аналогичной схеме выведенный из состава южнокорейского флота корвет РСС 755 Anyang (один из четырех кораблей типа Donghae, построенных в начале 1980-х годов и списанных в 2009-2011 годах).

Ранее в 2018 году появились сообщения о том, что Вьетнам ведет переговоры с Южной Кореей о получении также как минимум одного из фрегатов типа Ulsan постройки 1980-х годов, также начатых выводом из состава южнокорейского флота

Церемония вывода из состава ВМС Южной Кореи фрегата FF 953 Chungnam (типа Ulsan) и корветов РСС 765 Yeosu и PCC 766 Jinhae (типа Pohang), 27.12.2017 (с) bemil.chosun.com

10.10.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Вьетнам
Египет
КНДР
Колумбия
Перу
Филиппины
Южная Корея
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