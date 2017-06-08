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Первый прототип Як-152 получил окраску

09.06.2017 bmpd.livejournal.com 766 0
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Фотография проходящего испытания первого летного опытного образца учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001), построенного на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут", получившего теперь полную окраску.

Первый летный опытный образец самолета Як-152 совершил первый полет в Иркутске 29 сентября 2016 года, но до последнего времени проходил заводские летные испытания в неокрашенном виде.

Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001, бортовой номер "01 белый"), построенный на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут", в полной окраске. Иркутск, 2017 год (с) Алексей Коршунов / russianplanes.net ( ссылка )

Напомним, что Як-152 разработан ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева", входящим в состав ПАО "Корпорация "Иркут", в рамках начатой в 2014 году ОКР "Птичка-ВВС". Строительство двух образцов для летных испытаний (серийные номера 0001 и 0002), одного - для статических испытаний (серийный номер 0003), и одного - для ресурсных испытаний (серийный номер 0004) осуществляется на Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Корпорация "Иркут". Первый летный опытный образец самолета Як-152 (серийный номер 0001) совершил первый полет в Иркутске 29 сентября 2016 года. Самолеты Як-152 для Министерства обороны России оснащаются авиационным дизельным двигателем RED A03Т V12 номинально германской компании RED Aircraft Владимира Райхлина, финансируемой российским холдингом "Финам".

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов в марте 2017 года сообщил, что Министерство обороны России планирует в 2017 году заключить с Иркутским авиационным заводом контракт на поставку первых трех учебно-тренировочных самолетов Як-152. Ранее Юрий Борисов в сентябре 2015 года заявлял о том, что Министерство обороны планирует закупить 150 самолетов этого типа. В июне 2015 года заместитель директора Департамента авиации - начальник Управления летной деятельности ДОСААФ Андрей Лебедев сообщил, что ДОСААФ намерена закупить 105 самолетов до 2020 года.
08.06.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Германия
Россия
Продукция
К-152 Нерпа
Як-152
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
Минoбороны РФ
ОКБ им. Яковлева
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год

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