Первый прототип Як-152 получил окраску

Фотография проходящего испытания первого летного опытного образца учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001), построенного на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут", получившего теперь полную окраску.

Первый летный опытный образец самолета Як-152 совершил первый полет в Иркутске 29 сентября 2016 года, но до последнего времени проходил заводские летные испытания в неокрашенном виде.

Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001, бортовой номер "01 белый"), построенный на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут", в полной окраске. Иркутск, 2017 год (с) Алексей Коршунов / russianplanes.net ( ссылка )

Напомним, что Як-152 разработан ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева", входящим в состав ПАО "Корпорация "Иркут", в рамках начатой в 2014 году ОКР "Птичка-ВВС". Строительство двух образцов для летных испытаний (серийные номера 0001 и 0002), одного - для статических испытаний (серийный номер 0003), и одного - для ресурсных испытаний (серийный номер 0004) осуществляется на Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Корпорация "Иркут". Первый летный опытный образец самолета Як-152 (серийный номер 0001) совершил первый полет в Иркутске 29 сентября 2016 года. Самолеты Як-152 для Министерства обороны России оснащаются авиационным дизельным двигателем RED A03Т V12 номинально германской компании RED Aircraft Владимира Райхлина, финансируемой российским холдингом "Финам".

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов в марте 2017 года сообщил, что Министерство обороны России планирует в 2017 году заключить с Иркутским авиационным заводом контракт на поставку первых трех учебно-тренировочных самолетов Як-152. Ранее Юрий Борисов в сентябре 2015 года заявлял о том, что Министерство обороны планирует закупить 150 самолетов этого типа. В июне 2015 года заместитель директора Департамента авиации - начальник Управления летной деятельности ДОСААФ Андрей Лебедев сообщил, что ДОСААФ намерена закупить 105 самолетов до 2020 года.