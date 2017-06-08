Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Казанский авиазавод провел промышленную сварку первого серийного ракетоносца Ту-160М2

09.06.2017 ЦАМТО 1160 0
0
Понравилась новость?
 +7
Ту-160
Строящийся стратегический бомбардировщик Ту-160 (регистрация RF-94113, «Валентин Близнюк») в цеху Казанского авиационного завода имени Горбунова
Источник: Татар-информ

ЦАМТО, 8 июня. Казанский авиационный завод провел первую промышленную сварку первого серийного стратегического ракетоносца Ту-160М2, сообщил журналистам заместитель министра обороны России Юрий Борисов в ходе посещения предприятия.

"Сегодня знаменательный для завода день – осуществляется первая промышленная или боевая сварка лонжерона для первого серийного самолета. Будем ждать результатов – комиссия проверит качество всех швов, доложит нам. Все предварительные сварки показывали, что технология восстановлена", – сказал Юрий Борисов.

Как отметил замглавы военного ведомства, Минобороны подтверждает ранее заявленные сроки: вылет первого самолета намечен на 2018 год, а начало серийного производства – на 2021 год.

"Проделана огромная работа, мы уже несколько раз обращались со словами благодарности ко всей промышленности, которая в достаточно короткие сроки, с опережением ранее намеченных графиков восстановила технологические процессы, связанные с воспроизводством самолета Ту-160М2", – добавил Юрий Борисов.

По его словам, нынешние характеристики оборудования завода даже превышают те, которые были при серийном производстве самолета в 1980-х годах.

"Почему мы подняли вопрос воспроизводства этого самолета? Потому что ничего лучшего на сегодняшний день авиационной промышленностью, пожалуй, не только отечественной, но и мировой, не создано. Этот шаг дает возможность быстро восстановить ресурс дальней авиации. Сегодня без воспроизводства этой модели уже в новом облике поднять эффективность и исправность этих самолетов просто невозможно", – цитирует замминистра обороны Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 23:52
  • 10
Новый тяжелый ударный беспилотник РФ может выйти на госиспытания в 2018 году
  • 09.06 22:01
  • 54
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 09.06 21:42
  • 38
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 09.06 21:32
  • 1
Американская артиллерия для сдерживания России
  • 09.06 21:11
  • 5
Российскую сверхтяжелую ракету планируется запустить в 2028 году
  • 09.06 20:55
  • 2
Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35
  • 09.06 20:48
  • 1
Государственные испытания тяжелого ударного беспилотника могут завершиться в России в 2018 году
  • 09.06 20:27
  • 16063
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 20:06
  • 3
Дирижабли против авианосцев
  • 09.06 19:39
  • 12
Сибирские староверы обучили военных из Китая навыкам выживания в тайге
  • 09.06 19:15
  • 43
Перспективный двигатель ПД-35 для гражданской авиации разработают в течение шести лет
  • 09.06 16:28
  • 92
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 09.06 15:43
  • 1
Рогозин: начата разработка водородного двигателя для "Ангары-А5В" и сверхтяжелой ракеты
  • 09.06 15:34
  • 1
Сухопутные войска России переобучаются на новейшие ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2"
  • 09.06 14:57
  • 6
«Техмаш» анонсировал прорывные решения в боеприпасах для арт-установки «Коалиция-СВ»
другие обсуждаемые темы