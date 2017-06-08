Казанский авиазавод провел промышленную сварку первого серийного ракетоносца Ту-160М2



Строящийся стратегический бомбардировщик Ту-160 (регистрация RF-94113, «Валентин Близнюк») в цеху Казанского авиационного завода имени Горбунова

Источник: Татар-информ Строящийся стратегический бомбардировщик Ту-160 (регистрация RF-94113, «Валентин Близнюк») в цеху Казанского авиационного завода имени ГорбуноваИсточник: Татар-информ

ЦАМТО, 8 июня. Казанский авиационный завод провел первую промышленную сварку первого серийного стратегического ракетоносца Ту-160М2, сообщил журналистам заместитель министра обороны России Юрий Борисов в ходе посещения предприятия.

"Сегодня знаменательный для завода день – осуществляется первая промышленная или боевая сварка лонжерона для первого серийного самолета. Будем ждать результатов – комиссия проверит качество всех швов, доложит нам. Все предварительные сварки показывали, что технология восстановлена", – сказал Юрий Борисов.

Как отметил замглавы военного ведомства, Минобороны подтверждает ранее заявленные сроки: вылет первого самолета намечен на 2018 год, а начало серийного производства – на 2021 год.

"Проделана огромная работа, мы уже несколько раз обращались со словами благодарности ко всей промышленности, которая в достаточно короткие сроки, с опережением ранее намеченных графиков восстановила технологические процессы, связанные с воспроизводством самолета Ту-160М2", – добавил Юрий Борисов.

По его словам, нынешние характеристики оборудования завода даже превышают те, которые были при серийном производстве самолета в 1980-х годах.

"Почему мы подняли вопрос воспроизводства этого самолета? Потому что ничего лучшего на сегодняшний день авиационной промышленностью, пожалуй, не только отечественной, но и мировой, не создано. Этот шаг дает возможность быстро восстановить ресурс дальней авиации. Сегодня без воспроизводства этой модели уже в новом облике поднять эффективность и исправность этих самолетов просто невозможно", – цитирует замминистра обороны Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.