Россия готова строить «Сарматы»



Первый пуск ракеты РС-24 комплекса "Ярс" с полигона Плесецк, 29 мая 2007г.

Источник: ИТАР-ТАСС Первый пуск ракеты РС-24 комплекса "Ярс" с полигона Плесецк, 29 мая 2007г.Источник: ИТАР-ТАСС

Новые ракеты должны обеспечить стратегический паритет с США после 2020 года

Красноярский машиностроительный завод («Красмаш»), единственный производитель морских баллистических ракет 667БДРМ «Синева» и «Лайнер» для стратегических атомных подводных лодок, завершил реконструкцию и переоснащение линии перспективной спецтехники. Планируется, что на обновленной линии будет начато производство ракеты «Сармат». Начиная с 2018 года, она должна прийти на смену баллистическим комплексам РС-20В «Воевода». Они более 25 лет составляют основу шахтной группировки стратегических ядерных сил сдерживания.

Завершение модернизации производственных линий «Красмаша» означает, что промышленность готова к серийному выпуску тяжелых ракет. В СССР единственным их производителем был завод «Южмаш» в украинском Днепропетровске. Именно там делали «Воеводы». После развала Советского Союза Россия на два с лишним десятилетия осталась без соответствующих мощностей.

Как сообщили «Известиям» в Минобороны, из-за важности вопроса контроль за модернизацией «Красмаша» велся буквально в круглосуточном режиме. Завод нарастил темпы производства продукции и вошел в график по выполнению гособоронзаказа. В этом году он изготовит очередную партию межконтинентальных баллистических ракет «Синева».

Завершение модернизации «Красмаша» указывает и на готовность к полноценным летным испытаниям ракеты «Сармат». Главный ее разработчик — Государственный ракетный центр имени Макеева. Испытания комплекса идут с 2016 года. Пока они, как их называют ракетчики, бросковые, в ходе которых была проверена совместимость будущей ракеты с пусковой шахтой и алгоритмы запуска двигателей.

Заместитель директора Института США и Канады РАН, генерал-майор в отставке Павел Золотарев рассказал «Известиям», что тяжелые ракеты нужны России, чтобы обеспечить возможность преодоления американской системы ПРО. Это придаст устойчивость российским стратегическим ядерным силам после начала обновления американских СЯС. Как ожидается, этот процесс начнется в 2020 году. Дональд Трамп уже пообещал потратить на обновление более одного триллиона долларов.

— Тяжелая ракета может нести значительно больше средств преодоления ПРО — ложных целей, систем поставки помех и т.д., — пояснил Павел Золотарев. — Хотя стоящие сейчас на вооружении ракеты «Ярс» и так способны преодолеть любую имеющуюся у США систему ПРО.

По мнению эксперта, разработка тяжелых ракет типа «Сармат» нужна, чтобы иметь задел на будущее.

— Решение о постановке на вооружение принимается в зависимости от политических факторов. Поэтому можно воспринимать «Сармат» как «наш бронепоезд, который стоит на запасном пути», — отметил генерал.

«Воевода» весит почти 200 тонн. Ракета может зараз доставить в другое полушарие десять ядерных боеголовок мегатонного класса. В отличие от него, «Сармат» будет в два раза легче, но эффективней по энерговооруженности. Замминистра обороны Юрий Борисов заявлял, что дальность полета ракеты «Сармат» превысит 11 тысяч километров. Улучшенные энергетические характеристики позволят оснастить ее дополнительными средствами преодоления американской ПРО. Она будет способна противостоять космическому эшелону ударных средств. Запускать ее можно будет практически из любого района не только через Северный, как сейчас, но и через Южный полюс.

Дмитрий Литовкин, Николай Сурков