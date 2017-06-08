"Роскосмос" продлил срок эксплуатации космического телескопа "Спектр-Р"
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Российский космический радиотелескоп "Спектр-Р", снабженный рекордной по размерам антенной диаметром 10 метров. Изображение с сайта laspace.ru
НПО им. С.А. Лавочкина (входит в госкорпорацию "Роскосмос") продлило срок службы запущенного в 2011 году космического комплекса "Спектр-Р" до 2019 года, сообщили в пресс-службе предприятия.
"Учитывая положительные результаты летных испытаний, техническое состояние бортовых систем космического аппарата и бортового комплекса научной аппаратуры, а также наземных средств, принято решение продолжить использование космического комплекса "Спектр-Р" за пределами назначенного срока активного существования для выполнения работ по программе научных исследований до 31 декабря 2019 г.", — говорится в сообщении.
Летные испытания комплекса "Спектр-Р" выполняются в целях проведения фундаментальных астрофизических исследований. Отмечается, что наземный сегмент управления обеспечивает устойчивое и достоверное управление космическим аппаратом, а запланированные программы летных испытаний и научных наблюдений выполнены в полном объеме.
Международная орбитальная астрофизическая обсерватория проекта "РадиоАстрон" (космический комплекс "Спектр-Р") является головным из серии космических комплексов "Спектр". Проект "РадиоАстрон" осуществляется с 2011 года астрокосмическим центром физического института им. П.Н. Лебедева РАН и НПО им. С.А. Лавочкина по заказу госкорпорации "Роскосмос" в кооперации со многими научно-техническими организациями России и других стран.
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08.06.2017
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