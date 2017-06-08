Национальная гвардия Саудовской Аравии получила первую партию вертолетов AH-6i "Литтл Берд"



AH-6I Little Bird. Фото с сайта boeing.com AH-6I Little Bird. Фото с сайта boeing.com

ЦАМТО, 8 июня. По информации саудовских интернет-ресурсов, ссылающихся на военные источники, Национальная гвардия Саудовской Аравии 4 июня получила первую партию новых легких разведывательно-ударных вертолетов AH-6i "Литтл Берд" (AH-6SA).

Факт поставки "Джейнс дифенз уикли" 5 июня подтвердил представитель СВ США. Из 12 переданных Национальной гвардии вертолетов в Саудовскую Аравию доставлены девять машин. Оставшиеся три будут применяться в США для подготовки личного состава.

Первая партия поступит на вооружение 1-й авиационной бригады в Хашм Аль Ан (Khashm Al An) в районе Эр-Рияда, что позволит завершить ее формирование. В состав 2-го авиационного батальона данного соединения должны войти 12 AH-64E "Апач Гардиан" и 12 AH-6i. Вторая партия AH-6i будет поставлена 2-й авиационной бригаде, которая должна быть размещена на восточном побережье страны. Строительство авиабазы в Хофуфе (Hofuf) начнется позже в этом году.

К настоящему времени Национальная гвардия Саудовской Аравии заказала 24 многоцелевых вертолета UH-60M "Блэк Хоук" (плюс восемь модернизированных к этому стандарту), 12 AH-64E "Апач" и 24 AH-6i. Поставки UH-60M "Блэк Хоук" и AH-64E "Апач" уже завершаются. Можно предположить заключение дополнительных контрактов на поставку вертолетов данных типов, поскольку Национальная гвардия к 2023 году намерена увеличить свой вертолетный парк до 156 ед.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны США в конце августа 2014 года объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией "Боинг" первого контракта на закупку в рамках программы "Иностранные военные продажи" материалов с длительным сроком изготовления для производства 24 вертолетов AH-6i Саудовской Аравии. Стоимость этого договора составила 234,7 млн. долл.

Производство AH-6i началось в декабре 2015 года. 27 июля 2016 года компания "Боинг" сообщила в Твиттере о начале летных испытаний первого серийного легкого разведывательно-ударного вертолета AH-6i "Литтл Берд". Несмотря на то, что единственным известным покупателем AH-6i является Национальная гвардия Саудовской Аравии, компания официально нигде не упоминала заказчика. Как стало известно из декабрьского (2016 год) номера издаваемого "Боингом" журнала Frontiers, Саудовская Аравия приняла первый из 24 заказанных у компании легких разведывательно-ударных вертолетов AH-6i "Литтл Берд" в августе 2016 года.

AH-6i является модифицированной версией легкого разведывательного вертолета "Хью" Model 369 (OH-6 "Кайюс") и оснащен усовершенствованной силовой установкой, БРЭО и полезной нагрузкой. Вертолет может нести вооружение на четырех точках подвески (по две на каждом борту). Так, он может быть вооружен 7,62-мм пулеметом M134 "Диллон", 12,7-мм пулеметом GAU-19, 12,7-мм пулеметом M3P компании "FN Хершталь" (FN Herstal), ПТУР AGM-114 "Хеллфайр", а также ПУ M260 с семью направляющими для 70-мм неуправляемых и управляемых ракет. AH-6i оборудован установленной под носовой частью фюзеляжа турельной электрооптической/ИК системой переднего обзора MX-15Di компании "L-3 Вескам" (L-3 Wescam), лазерным дальномером-целеуказателем, улучшенным БРЭО, разработанным на базе программного обеспечении AH-64E "Апач Гардиан".