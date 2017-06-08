Пентагон: Китай в 2016 году потратил на оборону более $180



Боевые машины пехоты Военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Боевые машины пехоты Военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Китай потратил более 180 миллиардов долларов на оборону в 2016 году, говорится в ежегодном докладе Пентагона конгрессу.

"Используя цены и обменный курс 2016 года, министерство обороны (США - ред.) оценивает, что общие расходы Китая, связанные с обороной, в 2016 году превысили 180 миллиардов долларов США. Однако оценка оборонных расходов остается сложной, в основном из-за непрозрачности в отчетности", - говорится в докладе.

Пентагон констатирует, что официально публикуемые цифры военных расходов КНР не включают ряд важных статей, в том числе исследования и закупки иностранного вооружения.

Официальный рост военных расходов Китая в 2007-2016 годах составил 8,5% в год и, согласно ожиданиям Пентагона, составит 260 миллиардов долларов. США в 2016 году потратят на оборону более 600 миллиардов долларов.