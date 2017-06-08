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Пентагон: Китай в 2016 году потратил на оборону более $180

08.06.2017 РИА Новости 270 2
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Боевые машины пехоты Военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР. Архивное фото
Боевые машины пехоты Военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Китай потратил более 180 миллиардов долларов на оборону в 2016 году, говорится в ежегодном докладе Пентагона конгрессу.

"Используя цены и обменный курс 2016 года, министерство обороны (США - ред.) оценивает, что общие расходы Китая, связанные с обороной, в 2016 году превысили 180 миллиардов долларов США. Однако оценка оборонных расходов остается сложной, в основном из-за непрозрачности в отчетности", - говорится в докладе.

Пентагон констатирует, что официально публикуемые цифры военных расходов КНР не включают ряд важных статей, в том числе исследования и закупки иностранного вооружения.

Официальный рост военных расходов Китая в 2007-2016 годах составил 8,5% в год и, согласно ожиданиям Пентагона, составит 260 миллиардов долларов. США в 2016 году потратят на оборону более 600 миллиардов долларов.
07.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
РС-20

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
Алексей60
1812
№1
08.06.2017 06:38
Цитата, q
потратил на оборону более $180
Админ!! Это что за заголовок?
+1
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Andrator
3
№2
08.06.2017 06:55
Да это еще что. Вчера вон Лавров ратовал за вступление восточно-европейских стран в нато...
Привлекают читателей интригующими заголовками.
Но по факту придраться не к чему, дествительно ведь больше 180 долларов.
0
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