Пентагон: Китай в 2016 году потратил на оборону более $180
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Боевые машины пехоты Военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Китай потратил более 180 миллиардов долларов на оборону в 2016 году, говорится в ежегодном докладе Пентагона конгрессу.
"Используя цены и обменный курс 2016 года, министерство обороны (США - ред.) оценивает, что общие расходы Китая, связанные с обороной, в 2016 году превысили 180 миллиардов долларов США. Однако оценка оборонных расходов остается сложной, в основном из-за непрозрачности в отчетности", - говорится в докладе.
Пентагон констатирует, что официально публикуемые цифры военных расходов КНР не включают ряд важных статей, в том числе исследования и закупки иностранного вооружения.
Официальный рост военных расходов Китая в 2007-2016 годах составил 8,5% в год и, согласно ожиданиям Пентагона, составит 260 миллиардов долларов. США в 2016 году потратят на оборону более 600 миллиардов долларов.
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07.06.2017
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Алексей60
1812
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№1
08.06.2017 06:38
Цитата, q
потратил на оборону более $180Админ!! Это что за заголовок?
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