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В России разработают боевые вертолеты с учетом сирийского опыта

08.06.2017 РИА Новости 735 6
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Российский вертолёт Ми-28 в Сирии. Архивное фото
Российский вертолёт Ми-28 в Сирии. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Михаил Алаеддин

КАЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Российская промышленность начала разработку боевых вертолётов с учётом сирийского опыта, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов в ходе посещения Казанского вертолётного завода.

"В Минобороны прошли совещания, где мы собирали производителей вертолетной техники с целью повышения эффективности в первую очередь вертолётов боевой авиации. Такие меры намечены, планы реализуются, и я думаю, что вертолеты в ближайшее время будут иметь немножко другой облик", - сказал Борисов.

По его словам, военное ведомство интересует увеличение дальности оптических прицельных комплексов и авиационных средств поражения. "Промышленность откликнулась, мы наметили планы реализации и сейчас будем контролировать ход выполнения", - добавил Борисов.

На прошлой неделе Борисов сообщил, что Минобороны намерено модернизировать вертолеты Ка-52 "Аллигатор" с учетом боевого опыта в Сирии, где они себя отлично зарекомендовали.
07.06.2017
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий

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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
beka1
1057
№1
08.06.2017 01:28
Название статьи не соответствует её содержанию.
+1
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Байкал57
109
№2
08.06.2017 05:23
....военное ведомство интересует увеличение дальности оптических прицельных комплексов и авиационных средств поражения.

Ладно вместо Вихрей будет дальнобойная ракета, но цены, млин, по стоимости квартиры в любом областном центре. Теоретически на вертолеты можно увеличить калибры пушек до 57мм на 17км и 100мм на 7 км с дульной 350м/сек, даже 152мм монстр от "Коалиции" хорошо вписывается на Ми-26, при этом вес устройства для уменьшения отдачи для  него до 8 тн., а при малой дульной скорости 152мм с 350м/сек. и дальности на 15км он впишется и на Ми-38.
Не удивлюсь, если Пекин на свои вертолеты установит полный комплект сменных дешевых авиапушек по цене одного Вихря .
-2
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snc
512
№3
08.06.2017 10:03
Байкал57,
завязывайте с запрещёнными веществами, это очень вредно ))
+2
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Байкал57
109
№4
08.06.2017 10:07
105мм пушку с 950м/сек. и дальностью 16км на "Летающем банане" американцы спокойно отстреляли 50 лет назад, но ракетчики, как и у нас, взяли верх.
0
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snc
512
№5
08.06.2017 10:17
Верх взял здравый смысл.
+1
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forumow
2962
№6
08.06.2017 10:49
Цитата, Байкал57 сообщ. №4
"Ганшип" это не отменило, как и штурмовики несущие неуправлямое оружие. На все "аллах-мобили" и прочие дешевые цели - УР не напасёшся.
+1
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