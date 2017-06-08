В России разработают боевые вертолеты с учетом сирийского опыта



Российский вертолёт Ми-28 в Сирии. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Михаил Алаеддин Российский вертолёт Ми-28 в Сирии. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Михаил Алаеддин

КАЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Российская промышленность начала разработку боевых вертолётов с учётом сирийского опыта, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов в ходе посещения Казанского вертолётного завода.

"В Минобороны прошли совещания, где мы собирали производителей вертолетной техники с целью повышения эффективности в первую очередь вертолётов боевой авиации. Такие меры намечены, планы реализуются, и я думаю, что вертолеты в ближайшее время будут иметь немножко другой облик", - сказал Борисов.

По его словам, военное ведомство интересует увеличение дальности оптических прицельных комплексов и авиационных средств поражения. "Промышленность откликнулась, мы наметили планы реализации и сейчас будем контролировать ход выполнения", - добавил Борисов.

На прошлой неделе Борисов сообщил, что Минобороны намерено модернизировать вертолеты Ка-52 "Аллигатор" с учетом боевого опыта в Сирии, где они себя отлично зарекомендовали.