Министр обороны России высоко оценил деятельность ШОС в решении вопросов международной безопасности



Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов (слева) на Московской конференции по международной безопасности

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов (слева) на Московской конференции по международной безопасностиИсточник: © РИА Новости / Илья Питалев

ЦАМТО, 7 июня. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в совещании Совета глав военных ведомств государств – участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло в столице Казахстана Астане.

"Оформление членства Индии и Пакистана в Шанхайской организации сотрудничества завершится через два дня, и это повысит ее возможности в сфере безопасности", – заявил в ходе своего выступления глава российского военного ведомства.

Он также отметил, что "за 16 лет деятельности Организации накоплен солидный потенциал взаимодействия, который эффективно используется в интересах укрепления ее авторитета, чему способствует процесс расширения ШОС".

"Несмотря на обострение ситуации во многих точках мира, – подчеркнул Сергей Шойгу, – нам удается не допускать дестабилизации в зоне ответственности ШОС".

Отдельно остановился министр обороны России на вопросах, связанных с созданием зон деэскалации в Сирии.

"Подписание четвертого мая в Астане Россией, Турцией и Ираном Меморандума об их создании ознаменовало новый этап развития в этой стране. Меморандум – знаковый документ. Его реализация позволит прекратить боевые действия и фактически остановить гражданскую войну", – заявил руководитель российского военного ведомства.

"При этом борьба против ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусры" и примкнувших к ним бандформирований будет активизирована", – подчеркнул Сергей Шойгу.

По его словам, в настоящее время "предпринимаются практические шаги по выполнению достигнутых договоренностей".

"Первоочередной задачей является обеспечение мониторинга выполнения сторонами конфликта всех взятых обязательств, а также создание условий для восстановления разрушенной инфраструктуры и хозяйственной деятельности населения", – сказал министр обороны России.

Он подчеркнул, что совместными усилиями России, Ирана и Турции, которые выступили гарантами перемирия в Сирии, удалось наладить прямой диалог между сирийским правительством и вооруженной оппозицией.

"Отмечу, что переговорная площадка в Астане стала одним из главных элементов сирийского урегулирования. Здесь обсуждается широкий спектр проблем – от соблюдения режима прекращения боевых действий и гуманитарного разминирования до налаживания прямых переговоров", – отметил Сергей Шойгу.

При этом глава российского военного ведомства подчеркнул, что Запад не способен преодолеть разногласия и сформировать единый фронт борьбы с международным терроризмом.

"Наибольшие усилия следует сосредоточить на противодействии международному терроризму, который за короткое время превратился в крупнейшую угрозу глобальной безопасности. Положение дел усугубляют многочисленные локальные конфликты в мире и неспособность коллективного Запада преодолеть разногласия и обеспечить формирование единого фронта борьбы с этим злом", – заявил министр обороны России, подчеркнув, что передовым рубежом противостояния международному терроризму остается сегодня Сирия.

"Здесь сконцентрированы основные силы ИГИЛ, отсюда осуществляется управление бандформированиями. С 2015 года Россия по просьбе законного правительства Сирии ведет в этой стране борьбу с радикальными исламскими группировками, препятствуя их продвижению в страны ШОС", – отметил Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что Воздушно-космические силы России успешными действиями "существенно подорвали потенциал бандформирований".

"Сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС России продолжают наносить удары по отрядам ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры". Благодаря активной работе российского Центра по примирению враждующих сторон расширяются зоны действия режима прекращения огня. От вооруженной борьбы с правительственными силами уже отказались руководители более полутора тысяч населенных пунктов", – заявил Сергей Шойгу.

"Рассчитываем на поддержку наших усилий со стороны государств – членов ШОС. Готовы делиться полученным в Сирии боевым опытом", – подчеркнул министр обороны России.

"Считаем, что знание специфики тактических приемов, используемых террористами, позволит повысить эффективность механизмов реагирования", – пояснил глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу напомнил, что в марте текущего года Минобороны России провело в Москве научно-практическую конференцию на уровне начальников генеральных штабов оборонных ведомств стран СНГ, где были рассмотрены военные аспекты противодействия терроризму на основе опыта Воздушно-космических сил России.

Возвращаясь к работе российских военнослужащих в Сирии, он отметил, в частности, что саперы из Центра гуманитарного разминирования совместно с сирийскими коллегами очистили от взрывоопасных предметов Алеппо и древнюю Пальмиру.

"Развернуты российские мобильные госпитали для оказания местным жителям медицинской помощи. Практически ежедневно доставляем населению гуманитарные грузы", – сообщил Сергей Шойгу.

Особое внимание министр обороны России уделил мерам, которые предпринимаются по противодействию переносу террористической активности из Афганистана в Центрально-Азиатский регион.

"В этих целях мы повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, оснащаем их современным вооружением и военной техникой", – отметил Сергей Шойгу.

С этой же целью оказывается помощь вооруженным силам центральноазиатских государств, уделяется большое внимание совершенствованию их боевых возможностей.

В марте текущего года в Таджикистане проведены антитеррористические командно-штабные учения с силовыми структурами республики, на сентябрь запланированы аналогичные учения с участием национальных воинских контингентов государств-членов ОДКБ.

Министр обороны России также отметил завершившееся совместное учение "Душанбе-Антитеррор-2017".

"В непосредственной близости от таджикско-афганской границы отработаны практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов", – рассказал Сергей Шойгу.

Обратившись к ситуации в Афганистане, глава российского военного ведомства подчеркнул, что она "ухудшается, военная операция международной коалиции не способствовала умиротворению".

Министр обороны России отметил, что бандформирования ИГИЛ действуют и в Афганистане.

"Особую тревогу, – подчеркнул он, – вызывает усиление в Афганистане позиций боевиков ИГИЛ, число которых достигает 3500 человек. Реализуемая этой группировкой стратегия создания исламского халифата угрожает безопасности как самого Афганистана, так и сопредельных стран".

Отдельно остановился глава российского военного ведомства на совместных учениях "Мирная миссия", подчеркнув их особую роль в укреплении сотрудничества в антитеррористической деятельности.

"Началась подготовка к очередному учению, которое пройдет в сентябре 2018 года на российской территории. Рассчитываем, что в указанных мероприятиях примут участие представители Индии и Пакистана", – сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны России выразил уверенность, что реализация сегодняшних предложений будет способствовать расширению партнерства оборонных ведомств стран ШОС.

Министр обороны России призвал коллег из Шанхайской организации сотрудничества совместно создавать эффективные инструменты по пресечению проникновения терроризма и радикализма в зону ответственности ШОС.

При этом он отметил, что особое внимание следует уделять организации оперативного обмена информацией о деятельности террористических группировок.

Сергей Шойгу констатировал, что партнеры поддержали инициативу Минобороны России о создании при Совете министров обороны ШОС экспертной рабочей группы, основными задачами которой станут подготовка предложений по сотрудничеству военных ведомств, обмен информацией о ситуации в регионе, проведение консультаций по вопросам военной безопасности.

Глава российского военного ведомства также напомнил, что угрозы, исходящие от мирового терроризма, широко обсуждались в ходе шестой Московской конференции по международной безопасности в апреле текущего года.

Сергей Шойгу также сообщил, что все доклады и выступления, прозвучавшие на ней, будут опубликованы в сборнике, который направят в страны, приславшие делегатов на форум.

"В этом году на конференции было представлено рекордное количество государств – 86", – напомнил министр обороны России.

Подводя итоги совещания, все его участники подчеркнули, что оно прошло в обстановке взаимного доверия и взаимопонимания, состоялся конструктивный обмен мнениями по самым актуальным вопросам международной и региональной безопасности.

Кроме того, были рассмотрены перспективы дальнейшего развития взаимодействия между оборонными ведомствами стран ШОС, по итогам которых утвержден План сотрудничества министерств обороны государств-членов ШОС на 2018-2019 годы и подписан Протокол о намерениях между военными ведомствами в области изучения и сохранения исторического и культурного наследия.

Проведение следующего совещания министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества запланировано на 2018 год в Китайской Народной Республике, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.