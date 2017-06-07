Россия рассчитывает на участие Индии и Пакистана в "Мирной миссии-2018"



Международные антитеррористические учения ШОС Мирная миссия. Архивное фото

Источник: © Sputnik/ Табылды Кадырбеков Международные антитеррористические учения ШОС Мирная миссия. Архивное фотоИсточник: © Sputnik/ Табылды Кадырбеков

АСТАНА, 7 июн - РИА Новости. Международные антитеррористические учения "Мирная миссия-2018" пройдут на территории России в сентябре, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Особую роль в укреплении сотрудничества в антитеррористической деятельности играют совместные учения "Мирная миссия". Началась подготовка к очередным учениям, которые пройдут в сентябре 2018 года на российской территории. Рассчитываем, что в указанных мероприятиях примут участие представители Индии и Пакистана", - сказал Шойгу, выступая в среду на совещании министров обороны государств - членов ШОС в столице Казахстана.

Министр выразил уверенность, что реализация сегодняшних предложений будет способствовать расширению партнерства оборонных ведомств стран ШОС.