Летательный аппарат Ventocopter А1 предлагается оснастить специальным санитарным модулем



Гибрид автомобиля и вертолета Ventocopter R1

Источник: Станислав Красильников/ТАСС Гибрид автомобиля и вертолета Ventocopter R1Источник: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Компания "Газнанотех" совместно с Военно-медицинской Академией им. Кирова прорабатывает возможность создания военно-медицинского модуля для оснащения им летательного аппарата Ventocopter А1", сообщил "Интерфаксу-АВН" генеральный директор компании Дмитрий Сичинава.

"В настоящее время мы находимся на стадии заключения договора с Академией о научно-методологическом сопровождении создания такого модуля", - сказал Д.Сичинава.

По его словам, компания "Газнанотех" за свой счет разработает военно-медицинский модуль и предложит его специалистам Академии объективной экспертной оценки. "Естественно, что мы будем исходить из мнения военных медиков", - сказал гендиректор "Газнанотеха".

Он пояснил, что Ventocopter А1 представляет собой винтокрылый летательный аппарат с несущим винтом, который приводится в движение набегающим потоком воздуха при поступательном движении за счет работы силовой установки, независимой от системы несущего винта. Аппарат отличается повышенной безопасностью и низкой чувствительностью к турбулентности. Диапазон высот его пролета начинается от одного метра над поверхностью земли и может достигать шести километров.

Ventocopter А1 оснащен двигателем, работающем на бензине марки АИ-95. Взлетная масса аппарата составляет 800 кг, максимальная скорость полета - 180 км/ч. На одном баке без дозаправки Ventocopter А1 может пролететь до 600 км. Он относительно прост в управлении, экономичен, взлетает и садится с необорудованных и малогабаритных площадок.

Аппарат может перевозить грузы и пассажиров, совершать рекреационные полеты, использоваться при поисково-спасательных работах, эвакуации, для мониторинга территории.