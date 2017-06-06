Летательный аппарат Ventocopter А1 предлагается оснастить специальным санитарным модулем
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Гибрид автомобиля и вертолета Ventocopter R1
Источник: Станислав Красильников/ТАСС
Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Компания "Газнанотех" совместно с Военно-медицинской Академией им. Кирова прорабатывает возможность создания военно-медицинского модуля для оснащения им летательного аппарата Ventocopter А1", сообщил "Интерфаксу-АВН" генеральный директор компании Дмитрий Сичинава.
"В настоящее время мы находимся на стадии заключения договора с Академией о научно-методологическом сопровождении создания такого модуля", - сказал Д.Сичинава.
По его словам, компания "Газнанотех" за свой счет разработает военно-медицинский модуль и предложит его специалистам Академии объективной экспертной оценки. "Естественно, что мы будем исходить из мнения военных медиков", - сказал гендиректор "Газнанотеха".
Он пояснил, что Ventocopter А1 представляет собой винтокрылый летательный аппарат с несущим винтом, который приводится в движение набегающим потоком воздуха при поступательном движении за счет работы силовой установки, независимой от системы несущего винта. Аппарат отличается повышенной безопасностью и низкой чувствительностью к турбулентности. Диапазон высот его пролета начинается от одного метра над поверхностью земли и может достигать шести километров.
Ventocopter А1 оснащен двигателем, работающем на бензине марки АИ-95. Взлетная масса аппарата составляет 800 кг, максимальная скорость полета - 180 км/ч. На одном баке без дозаправки Ventocopter А1 может пролететь до 600 км. Он относительно прост в управлении, экономичен, взлетает и садится с необорудованных и малогабаритных площадок.
Аппарат может перевозить грузы и пассажиров, совершать рекреационные полеты, использоваться при поисково-спасательных работах, эвакуации, для мониторинга территории.
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05.06.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Друг Георгия
465
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№1
06.06.2017 06:37
Автожир - считается и так "ущербным" ЛА с точки зрения аэродинамики, а тут ещё и такое "Сх" в носовой части! "+++", идут отрицательные по свойствам моменты:
1. "эффект бумеранга", - а значит, скорости больше чем "народный автомобиль", не получить.
2. большой расход топлива из-за большого Сх ротора.
...ну и "дизайнчик" - только желает лучшего(!), с такой угловатостью броневичка, только в музей революции )))
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