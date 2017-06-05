В Минобороны сообщили о планах перевооружить ракетные войска "Искандерами"



Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Все ракетные соединения Сухопутных войск ВС РФ к 2020 году будут перевооружены на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М", реактивные артиллерийские бригады - на реактивную систему залпового огня (РСЗО) крупного калибра "Торнадо-С", сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

"К 2020 году планируем завершить комплекс мероприятий, направленных на качественное совершенствование структуры и боевого состава рода войск и оснащение его современными образцами вооружения на уровне не ниже 70%. Кроме того, завершится перевооружение всех ракетных бригад на современный ракетный комплекс "Искандер-М" и реактивных артиллерийских бригад на РСЗО крупного калибра "Торнадо-С", - сказал Матвеевский.

По его информации, "в войска серийно начнет поступать межвидовый артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", который обладает режимом стрельбы "Шквал огня", когда несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, достигают цели одновременно". "Данный образец является первым шагом на пути роботизации артиллерийских систем. В нем создано необитаемое боевое отделение, а наведение и заряжание орудия осуществляется автоматически, без участия человека", - пояснил генерал.

Он отметил, что в противотанковые подразделения продолжат поступать современные комплексы "Хризантема-С" и "Корнет-Д1" с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков, в том числе в ночное время и сложных метеорологических условиях.

"Параллельно с этим в новой государственной программе предусмотрено создание задела по разработке перспективного вооружения. Это позволит разработать образцы с принципиально новыми функциональными свойствами и боевыми возможностями и в буквальном смысле создать условия для появления вооружения, опережающего современные образцы на одно-два поколения", - добавил Матвеевский.