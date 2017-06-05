РФ хочет расширить международное взаимодействия в борьбе с террором в АТР



Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на Международной конференции по вопросам безопасности в АТР Шангри-ла диалог

Источник: © РИА Новости Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на Международной конференции по вопросам безопасности в АТР Шангри-ла диалогИсточник: © РИА Новости

СИНГАПУР, 4 июн - РИА Новости. Россия выступает за расширение межгосударственного взаимодействия по борьбе с терроризмом в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), об этом заявил в воскресенье замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин, выступая на Международной конференции по вопросам безопасности в АТР "Шангри-ла диалог".

По его словам, "международный терроризм остается одной из наиболее опасных угроз безопасности в АТР", а в последнее время наблюдается активизация группировок, использующих террористические методы борьбы в странах Юго-Восточной Азии и Китае. По данным замминистра, в прошлом году в результате терактов в АТР погибли более 100 человек.

Вместе с тем, подчеркнул Фомин, "несмотря на серьезную работу по противодействию террористической угрозе, проводимую на национальном уровне, очевидно, что этих шагов недостаточно". В связи с этим, напомнил замминистра, Россия выступает за расширение межгосударственного взаимодействия, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества, "СМОА-плюс" (Совещание министров обороны стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров), региональных форумов АСЕАН по безопасности (АРФ), а также региональных антитеррористических центров.

Кроме того, Фомин отметил, что "негативное влияние на обстановку в АТР также оказывает расширение деятельности группировки "Исламское государство"* в регионе и активизация пропаганды идей радикального ислама". Лидеры группировки, продолжил он, "рассматривают мусульманское население Юго-Восточной Азии в качестве перспективной базы для пополнения своих рядов". "По имеющейся информации, на Ближнем Востоке на стороне ИГ* воюют около тысячи наемников из азиатских стран. На что способны эти боевики по возвращении домой, мы уже наблюдали на примере Европы", - подчеркнул замруководителя ведомства.

*Террористическая организация, запрещенная в России.