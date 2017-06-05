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Космонавт Новицкий заменил пломбу в зубе во время пребывания на борту МКС

06.06.2017 ТАСС 156 0
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МКС
Международная космическая станция
Источник: http://photoshtab.ru/

Стоматологи с Земли показали ему в режиме телеконференции, как выполнять данную операцию

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 5 июня. /ТАСС /. Российский космонавт Олег Новицкий заменил пломбу в зубе во время своего пребывания на борту Международной космической станции (МКС).

"Просто откололся кусочек пломбы, поэтому пришлось наложить пломбу, чтобы избежать дальнейшей деградации. Это похоже на замазывание трещинки, ну, да, пломбу установил", - сказал он на пресс-конференции после возвращения с МКС 2 июня.

По его словам, стоматологи с Земли показали ему в режиме телеконференции, как выполнять данную операцию, как устанавливать пломбу на зуб.

По словам Новицкого, ему пришлось устанавливать пломбу несколько раз.
05.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
МКС

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