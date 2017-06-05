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Российские военные прибыли в Брест на учения "Славянское братство"

06.06.2017 ТАСС 321 0
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ВДВ России
Учения Псковского соединения ВДВ России в белорусском Бресте. Апрель 2016 года
Источник: ТАСС

Антитеррористические учения пройдут с 6 по 14 июня на полигоне "Брестский" при участии РФ, Белоруссии и Сербии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Подразделение Воздушно-десантных войск России прибыло в Брест на антитеррористические учения "Славянское братство-2017", они пройдут при участии РФ, Белоруссии и Сербии. Об этом сообщил заместитель руководителя учениями полковник Алексей Сгибнев.

"Усиленное подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии прибыло воинским железнодорожным эшелоном из Пскова в Брест для участия в совместном тактическом учении "Славянское братство-2017" Вооруженных сил России, Белоруссии и Сербии. На железнодорожную станцию Брест доставлены более 300 десантников со штатным стрелковым оружием, 24 единицы бронетехники и свыше 10 единиц автомобильной техники", - сказал Сгибнев.

Он отметил, что во время учений российские десантники будут действовать в боевой экипировке "Ратник", а экипажи боевых машин - в защитных комплектах "Ковбой".

Учения пройдут с 6 по 14 июня на полигоне "Брестский". Главная тема - подготовка и ведение специальных действий в ходе выполнения контртеррористических задач в рамках операции по поддержанию мира.
05.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
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