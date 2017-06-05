Российские военные прибыли в Брест на учения "Славянское братство"
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Учения Псковского соединения ВДВ России в белорусском Бресте. Апрель 2016 года
Источник: ТАСС
Антитеррористические учения пройдут с 6 по 14 июня на полигоне "Брестский" при участии РФ, Белоруссии и Сербии
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Подразделение Воздушно-десантных войск России прибыло в Брест на антитеррористические учения "Славянское братство-2017", они пройдут при участии РФ, Белоруссии и Сербии. Об этом сообщил заместитель руководителя учениями полковник Алексей Сгибнев.
"Усиленное подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии прибыло воинским железнодорожным эшелоном из Пскова в Брест для участия в совместном тактическом учении "Славянское братство-2017" Вооруженных сил России, Белоруссии и Сербии. На железнодорожную станцию Брест доставлены более 300 десантников со штатным стрелковым оружием, 24 единицы бронетехники и свыше 10 единиц автомобильной техники", - сказал Сгибнев.
Он отметил, что во время учений российские десантники будут действовать в боевой экипировке "Ратник", а экипажи боевых машин - в защитных комплектах "Ковбой".
Учения пройдут с 6 по 14 июня на полигоне "Брестский". Главная тема - подготовка и ведение специальных действий в ходе выполнения контртеррористических задач в рамках операции по поддержанию мира.
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05.06.2017
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