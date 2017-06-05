"Нирбхай" идет по тернистому пути "Булавы"
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КР Nirbhay на заводе
Источник: defenseworld.net
Пятое летное испытание индийской КР Nirbhay отложено, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defenseworld.net (2 июня).
Разработчик ракеты DRDO в своем пресс-релизе сообщил, что испытание откладывается из-за обнаружения неполадок в "подсистемах" КР. Из четырех испытаний три завершились неудачно, и ученые не рискуют вновь потерпеть фиаско. Источник из министерства обороны заявил, что испытание состоится в течение этого месяца, как только неисправность будет устранена.
Первый испытательный полет был проведен 12 марта 2013 года, ракета упала через 20 минут после старта. Второй тест 17 октября 2014 года был успешным, КР выполнила всю программу полета. Во время третьего испытания 16 октября 2015 года ракета упала в Бенгальский залив, пролетя всего 128 км. Последнее испытание было проведено в декабре 2016 года, полет КР пришлось прервать из-за несанкционированного изменения курса (ракеты была ликвидирована в полете). Отмечается, что в процессе развертывания крыла ракета непреднамеренно развивает большую, чем необходимо, скорость, в результате происходит сбой в инерциальной системе управления.
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05.06.2017
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