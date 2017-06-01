В США выкатили гигантский "космический" самолет
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Выкатка самолета-носителя РН Stratolaunch, май 2017
Источник: popularmechanics.com
Компания Scaled Composites выкатила из ангара огромный самолет-носитель Stratolaunch с названием Roc, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на popularmechanics.com (31 мая).
Другая компания - Stratolaunch Systems - продолжает работу над созданием разных типов ракет, которые будут запускаться с этого самолета.
Сообщается, что первый запуск РН "Пегасус" с борта "Стратоланча" состоится в 2019 году, самолет взлетит с аэродрома в Мохаве. Компания завершила огромный объем работ и готова предъявить свои достижения миру. Если такая система запуска удешевит стоимость вывода космических аппаратов на орбиту Земли, это может кардинально изменить правила игры в этой области, пишет источник.
|Выкатка самолета-носителя РН Stratolaunch, май 2017
|Источник: popularmechanics.com
|Выкатка самолета-носителя РН Stratolaunch, май 2017
|Источник: popularmechanics.com
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01.06.2017
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