В США выкатили гигантский "космический" самолет



Выкатка самолета-носителя РН Stratolaunch, май 2017

Источник: popularmechanics.com Выкатка самолета-носителя РН Stratolaunch, май 2017Источник: popularmechanics.com

Компания Scaled Composites выкатила из ангара огромный самолет-носитель Stratolaunch с названием Roc, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на popularmechanics.com (31 мая).

Другая компания - Stratolaunch Systems - продолжает работу над созданием разных типов ракет, которые будут запускаться с этого самолета.

Сообщается, что первый запуск РН "Пегасус" с борта "Стратоланча" состоится в 2019 году, самолет взлетит с аэродрома в Мохаве. Компания завершила огромный объем работ и готова предъявить свои достижения миру. Если такая система запуска удешевит стоимость вывода космических аппаратов на орбиту Земли, это может кардинально изменить правила игры в этой области, пишет источник.

Выкатка самолета-носителя РН Stratolaunch, май 2017 Источник: popularmechanics.com