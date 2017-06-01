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Фонд перспективных исследований создает робототехнику и новые технологии и системы для флота

02.06.2017 ЦАМТО 143 0
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ФПИ
Фонд перспективных исследований
Источник: Defense Network

ЦАМТО, 1 июня. Фонд перспективных исследований создает робототехнику и новые технологии и системы для флота сразу по нескольким направлениям. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил заместитель генерального директора ФПИ Игорь Денисов в День Северного флота.

"Перспективная техника и новые технологии, потенциально интересные для Северного флота, создаются практически по всем направлениям работы фонда: это физико-технические, информационные, химико-биологические и медицинские исследования, а также современная робототехника", – цитирует "РИА Новости" И.Денисова.

По его словам, востребованность новых технологий обусловлена как спецификой наших северных регионов, так и масштабом задач, которые стоят сегодня перед российским Северным флотом. Кроме того, среди приоритетных задач, стоящих сегодня перед ФПИ, – создание перспективной экипировки для военнослужащих, которые несут службу в суровых условиях Арктики.

"Разработки фонда, актуальные для Северного флота, объединяют различные технологии освоения морских глубин, а также весь спектр технологий, связанных с работой в арктическом регионе. Создаются новые робототехнические комплексы, гидроакустические и гидролокационные системы нового поколения, перспективные технологии обнаружения подводных объектов, автономные энергетические комплексы, а также системы связи и навигации", – цитирует "РИА Новости" И.Денисова.

Как напомнили в фонде, с целью совместного проведения исследований и определению требований к необходимым для ВМФ технологиям в 2016 году представители ФПИ участвовали в переходе на тяжелом атомном подводном ракетном крейсере стратегического назначения "Дмитрий Донской" в Белом море при участии гидрографических судов и морской авиации Северного флота. Кроме того, в мае 2017 года в ФПИ прошло заседание рабочей группы для выработки технических требований к боевой экипировке военнослужащих и системам вооружения с целью повышения качества оснащения подразделений, выполняющих задачи в Арктике.

"В рамках работы направления химико-биологических и медицинских исследований фонда создается "лаборатория на чипе", которая может быть использована для медицинского обследования подводников во время длительных походов. Эта технология позволит быстро проводить диагностику в условиях продолжительного плавания и не требует наличия сложного в обслуживании медицинского оборудования", – уточнили в ФПИ.
01.06.2017
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Страны
Россия
Продукция
Дмитрий Донской
Компании
ФПИ
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Арктика
Медицина
СФ

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