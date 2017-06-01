Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Спецназ ВВО применил новейшие бронеавтомобили "Тайфун" в ходе тактико-специального учения под Хабаровском

02.06.2017 ЦАМТО 122 0
0
Понравилась новость?
 0
"Тайфун-К" КамАЗ-63969
Опытный образец защищенного автомобиля "Тайфун-К" КамАЗ-63969. Набережные Челны, 29.03.2014
Источник: karatik99 / rcforum.ru

ЦАМТО, 1 июня. В Хабаровском крае военнослужащие подразделения специального назначения Восточного военного округа (ВВО) провели тактико-специальное учение с применением бронеавтомобилей "Тайфун".

Как сообщила пресс-служба ВВО, по легенде учения военнослужащие на новейших бронеавтомобилях провели разведку указанного района, обнаружение и уничтожение засад, организованных диверсионно-разведывательными группами условного противника. В частности, военнослужащие отработали действия группы при отражении нападения во время совершения марша.

Впервые бронеавтомобили "Тайфун", изготовленные на базе "КамАЗа", жители и гости краевой столицы увидели на параде войск Хабаровского гарнизона, 9 мая этого года. В состав механизированной колонны было включено две бронемашины нового поколения.

Универсальный бронированный автомобиль "Тайфун" представляет собой модуль на 16 человек с повышенной защищенностью и проходимостью, способный выдержать детонацию взрывного устройства мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте под любым колесом и местом под днищем. Бронеавтомобили "Тайфун" выпускаются на базе шасси "КамАЗ-63968" и "Урал-63095".
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
Тайфун
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.06 05:20
  • 19
ОДК завершила второй этап летных испытаний новейшего авиационного двигателя ПД-14
  • 02.06 01:17
  • 50
Боеприпасы и пути развития стрелкового вооружения
  • 01.06 23:33
  • 31
Ракету для запуска корабля "Федерация" назовут "Союз-5"
  • 01.06 23:22
  • 30
О модернизации танков Т-80БВ
  • 01.06 22:50
  • 1
Военно-транспортная авиация получит в 2017 году три новых Ил-76МД-90А
  • 01.06 21:31
  • 16
Ким Чен Ын укрощает воздух
  • 01.06 21:10
  • 961
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.06 20:07
  • 1
Ожидается новый многолетний контракт на конвертопланы V-22
  • 01.06 18:36
  • 4
Источник: Россия до 2027 года построит два десантных вертолетоносца
  • 01.06 18:31
  • 7
Важная причина, по которой Россия может проиграть в войне с Америкой (The National Interest, США)
  • 01.06 17:16
  • 1
Программа "Эффективная армия" позволила сэкономить более 40 млрд рублей
  • 01.06 17:04
  • 4
Шойгу рассказал о реализации программы "Эффективная армия"
  • 01.06 16:54
  • 1
Военно-транспортная авиация получила три специализированных самолета Ил-22
  • 01.06 16:51
  • 8
Если Россия или Китай воспользуются этим недостатком американской армии, жди беды (The National Interest, США)
  • 01.06 16:32
  • 21
Американская техника научится ориентироваться без GPS
другие обсуждаемые темы