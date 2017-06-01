Спецназ ВВО применил новейшие бронеавтомобили "Тайфун" в ходе тактико-специального учения под Хабаровском



Опытный образец защищенного автомобиля "Тайфун-К" КамАЗ-63969. Набережные Челны, 29.03.2014

Источник: karatik99 / rcforum.ru Опытный образец защищенного автомобиля "Тайфун-К" КамАЗ-63969. Набережные Челны, 29.03.2014Источник: karatik99 / rcforum.ru

ЦАМТО, 1 июня. В Хабаровском крае военнослужащие подразделения специального назначения Восточного военного округа (ВВО) провели тактико-специальное учение с применением бронеавтомобилей "Тайфун".

Как сообщила пресс-служба ВВО, по легенде учения военнослужащие на новейших бронеавтомобилях провели разведку указанного района, обнаружение и уничтожение засад, организованных диверсионно-разведывательными группами условного противника. В частности, военнослужащие отработали действия группы при отражении нападения во время совершения марша.

Впервые бронеавтомобили "Тайфун", изготовленные на базе "КамАЗа", жители и гости краевой столицы увидели на параде войск Хабаровского гарнизона, 9 мая этого года. В состав механизированной колонны было включено две бронемашины нового поколения.

Универсальный бронированный автомобиль "Тайфун" представляет собой модуль на 16 человек с повышенной защищенностью и проходимостью, способный выдержать детонацию взрывного устройства мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте под любым колесом и местом под днищем. Бронеавтомобили "Тайфун" выпускаются на базе шасси "КамАЗ-63968" и "Урал-63095".