Сухопутные войска России переобучаются на новейшие ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2"



Зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Андрей Александров Зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Андрей Александров

МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. В сухопутных войсках РФ продолжается переобучение военных на новые образцы вооружения - зенитные ракетные установки (ЗРК) "Бук-М3", "Тор-М2", а также ОТРК "Искандер-М", сообщает в четверг департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"С первого июня в 106 и 726 Учебных центрах войсковой ПВО Сухопутных войск начинается процесс переучивания вновь формируемой зенитной ракетной бригады ВВО на новейший высокомобильный многофункциональный ЗРК средней дальности "Бук-М3" и вновь формируемой воинской части ЮВО - на ЗРК малой дальности "Тор-М2", - говорится в сообщении.

В течение трех месяцев военные будут проходить обучение по специальной, тактической технической подготовке на новейшие ЗРК, поступающие в войска. После выполнения программы военные совершат марш в Астраханскую область, на полигон "Капустин Яр", где пройдут боевое слаживание. Его итогом станут боевые стыковочные стрельбы из ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2".

"В ракетных войсках и артиллерии на базе 60 Учебного центра боевого применения также продолжится переподготовка военнослужащих ракетного соединения ВВО на ОТРК "Искандер-М", которые завершатся боевым пуском аэроболической ракеты, запланированном в конце сентября. В летнем периоде обучения соединения и воинские части сухопутных войск примут участие в ряде совместных учений с участием иностранных государств ближнего и дальнего зарубежья, самым крупномасштабным из которых будут российско-индийские учения "Индра-2017", - отмечается в релизе.