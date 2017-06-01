Силы ВМФ России в летний период проведут свыше 30 различных учений



Построенная для ВМФ России на ОАО "Адмиралтейские верфи" большая дизель-электрическая подводная лодка Б-262 "Старый Оскол" (заводской номер 01672) проекта 06363 выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 06.03.2015

Источник: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru Построенная для ВМФ России на ОАО "Адмиралтейские верфи" большая дизель-электрическая подводная лодка Б-262 "Старый Оскол" (заводской номер 01672) проекта 06363 выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 06.03.2015Источник: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru

Всего в военно-морских конкурсах примут участие свыше 150 кораблей от более чем 20 соединений ВМФ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Силы Военно-морского флота (ВМФ) России в летний период обучения проведут свыше 30 учений различного уровня. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Основной задачей на летний период обучения является организация эффективной подготовки сил для выполнения задач в дальней морской зоне с целью обеспечения военно-морского присутствия в Мировом океане", - говорится в сообщении военного ведомства.

Всего в летний период обучения в военно-морских конкурсах примут участие свыше 150 кораблей от более чем 20 соединений ВМФ, более 40 подразделений морской пехоты, 162 водолаза из 27 соединений флота. Будет продолжена деятельность по повышению доли современных образцов вооружений и техники в составе ВМФ. С этой целью будут повышаться требования к личному составу при эксплуатации новых кораблей и систем вооружения, а также проводиться работа по упреждающему оснащению учебных центров ВМФ учебными образцами вооружений.

В летний период планируется заложить еще одну атомную подводную лодку проекта "Ясень" на предприятии "Севмаш", а также начать строительство на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Первые две подводные лодки этой серии будут названы "Волхов" и "Петропавловск- Камчатский".

Планы подготовки Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии в зимний период обучения выполнены полностью, отметили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что возросла интенсивность использования кораблей, подводных лодок, морской авиации, автомобильной и бронетанковой техники в рамках боевой учебы. Кроме того, повысились количественные и качественные показатели боевой подготовки.