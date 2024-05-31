НАТО заболело: лучшее лекарство – «Запад-2017»



Учения ПВО стран СНГ

Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин Учения ПВО стран СНГИсточник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

На телеканале «Белсат», спонсируемом польским правительством, в программе «Два на два» от 24 мая текущего года, военный обозреватель крупнейшего в странах Балтии интернет-портала Delfi Вайдас Сальджунас, обсуждая предстоящее совместное белорусско-российское учение «Запад-2017», рассказал общественности, что правительство прибалтийских республик не доверяет руководству Беларуси. Более того, со слов Сальджунаса, с военной точки зрения на действия официального Минска смотрят так же как и на действия Москвы – как на угрозу!

То есть, готовность к сотрудничеству, открытость и политика добрососедства, осуществляемые руководством Беларуси, вообще не имеют никакого значения и не ценятся в странах Балтии, так как этими государствами управляют извне. Этот вывод подтверждают и заявления политиков различного уровня из Латвии, Литвы и Эстонии, что только «американские военные – гарантия нашей безопасности».

Следовательно, поддерживая ярко выраженную политику русофобии и систематически организовывая на своей территории крупномасштабные учения НАТО, которые, якобы, являются «сигналами» России, руководство стран Балтии сигнализирует и Минску!

«Вместо роспуска Альянса или трансформации его в политический орган велся постоянный поиск врага. И этот «враг» найден. О «восточной угрозе» на Западе не говорит только ленивый», – неоднократно отмечал министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков.

Несмотря на открытость учения «Запад-2017», приглашение западных наблюдателей, руководство стран Балтии и Альянса видит в этом мероприятии лишь угрозу независимости странам-членам блока. Может именно поэтому для «сдерживания» России в соседних республиках постоянно, а не раз в четыре года проходят учения, причем с явно наступательным характером.

К слову, Североатлантический альянс проводит больше учений, и они масштабнее. Только в прошлом году у границ России и Беларуси войска НАТО провели 16 крупномасштабных маневров. Причем в маневрах «Aнаконда-2016» в Польше приняли участие 31 тысяча военнослужащих, что в разы больше планируемых 13 тысяч (из которых 10 тыс. – белорусов) для «Запад-2017».

А как оценивать слова экс-министра обороны, а ныне депутата сейма Литвы Расы Юкнявичене, которыми она поделилась в одном из своих интервью, где заявила: «НАТО готовит ответные действия тому, что будет происходить около границы. Силы Альянса превышают российские, но блок никогда тут не показывал «свои мускулы». Сейчас военный блок Запада должен обороняться и заполнять вакуум, который появился, когда Россия начала милитаризацию в нашем регионе и стала проводить в нем военные учения».

Более того, буквально на днях Пентагон объявил тендер на преподавание русской военной терминологии спецподразделениям американской армии. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок США. Языковую подготовку будут проходить бойцы 20-го парашютно-десантного полка нацгвардии, так называемые «Зеленые береты».

Когда у больного истерия, а именно так можно охарактеризовать действия западных политиков и экспертов, а также складывающийся вокруг совместного учения Беларуси и России информационный фон, то необходимо ему дать лекарство. Ибо простых слов и заверений, причем на самом высоком уровне, уже не хватает.

И самым лучшим лечением будет плановая боевая подготовка региональной группировки войск (сил) к предстоящим маневрам «Запад-2017».

Так, с 19 по 25 мая проходили совместное специальное учение с воинскими частями РЭБ белорусской и российской армий. Главной его целью стало – обеспечение качественной и полной подготовки сил и средств РЭБ к предстоящим совместным маневрам в сентябре.

На нем отрабатывались вопросы завершения подготовки группировки войск РЭБ к боевому применению, применения средств в ходе изоляции районов действий незаконных вооруженных формирований (НВФ) и диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также управления воинскими частями и подразделениями в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства в условиях быстро меняющейся обстановки.

Мероприятие подобного рода в вооруженных силах Беларуси и России проводилось впервые.

Кроме того, совсем недавно на Гожском и Обуз-Лесновском полигонах военнослужащие 11-й гвардейской омбр участвовали в командно-штабном учении. В ходе мероприятия боевой подготовки гвардейцы выполняли специальные задачи: несение службы на блокпостах, блокирование и уничтожение условных НВФ, штурм населенного пункта.

В свою очередь, на полигоне Лепельский под руководством командира 19-й гвардейской омбр прошло плановое батальонное тактическое учение (БТУ) с военнослужащими танкового батальона. Для проведения БТУ была создана динамичная, постоянно меняющаяся учебно-боевая обстановка, ориентированная, главным образом, на проявление военнослужащими инициативы и смекалки при выполнении задач по предназначению.

В ходе данного мероприятия военнослужащие прошли непосредственную подготовку к проведению изоляционных действий по отношению к условному незаконному вооруженному формированию, а также выполнили ряд задач по ограничению действий «боевиков», их блокировке и дальнейшему уничтожению.

Одной из особенностей этого учения стало практическое применение новых и модернизированных образцов вооружения и военной специальной техники. Среди них танк Т-72 с установленным на него модернизированным танковым прицелом «Сосна-2У» и системой активной защиты от мин с бесконтактным взрывателем.

Недавно завершился плановый полевой выход одного из зенитных ракетных дивизионов 1-го зрп ВВС и войск ПВО ВС Беларуси.

Таким образом, не смотря на продолжающиеся негативные вбросы по поводу учения «Запад-2017», нагнетания информационной обстановки со стороны представителей СМИ соседних государств, вооруженные силы Беларуси и России продолжают подготовку к выполнению запланированных мероприятий.

Учения для военнослужащих – как соревнования для спортсменов: борец занимается не для того, чтобы бить людей, а чтобы поддерживать себя в форме, побеждать на чемпионатах и быть способным защитить себя, своих близких и родных. Поэтому предстоящие маневры – это не «бряцание оружием», а очередная проверка способностей наших войск и сил решать задачи обороны в современных условиях.

Владимир Вуячич