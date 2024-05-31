Spike LR II: противотанковые ракеты для любых платформ
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Семейство израильских ракет Spike пополнилось новой модификацией. Сегодня, 29 мая, портал inn.co.il сообщил том, что компания Rafael официально анонсировала пятое поколение противотанковых управляемых ракет Spike LR II.
Производитель сообщает, что ракета Spike LR II создана на базе Spike LR и представляет собой ее более продвинутую модификацию. В частности, новая ракета имеет дальность поражения цели 5,5 км, что на 35% больше, чем у предшественницы. При пуске с вертолета максимальная дальность поражения составит 10 км (при условии использования канала беспроводной связи).
Ракета Spike LR II. Источник: inn.co.il
Spike LR II анонсирована как многоплатформенная многоцелевая ракета — она может использоваться переносными, мобильными и корабельными пусковыми установками, а также устанавливаться на внешние подвесы вертолетов и самолетов. Ракета массой 12,7 кг имеет тандемную кумулятивную боевую часть с высокой проникающей способностью (заявлено, что бронепробитие на 30% превышает аналогичный показатель у Spike LR), дополненную осколочными поражающими элементами. Производитель указывает, что Spike LR II может одинаково эффективно уничтожать тяжелобронированную технику, а также укрытия противника, поражая живую силу (ракета может проникать сквозь армированный бетон толщиной до 20 см и взрываться за преградой).
Spike — семейство израильских ракет, разработанное в 90-е годы компанией Rafael Advanced Defence Systems. Spike представляет собой многоцелевую мультиплатформенную электрооптическую ракетную систему, предназначенную для уничтожения бронетехники, защищенных объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и живой силы противника. Пуск ракеты может осуществляться в трех основных режимах: "Выстрелил и забыл" (Fire and Forget), "Выстрелил, заметил и скорректировал" (Fire, Observe and Update) и "Выстрелил и направил" (Fire and Steer). Ракеты Spike могут оснащаться кумулятивными, осколочными и комбинированными боеголовками.
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29.05.2017
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