Подразделения специального назначения Восточного военного округа получили новые снайперские винтовки



Обновленная и модернизированная винтовка СВ-98М-338 (CB-338М1) калибра .338LM с новым вариантом ложа (с отделяемым прикладом)

Источник: nevskii-bastion.ru Обновленная и модернизированная винтовка СВ-98М-338 (CB-338М1) калибра .338LM с новым вариантом ложа (с отделяемым прикладом)Источник: nevskii-bastion.ru

ЦАМТО, 31 мая. В соединение специального назначения Восточного военного округа, дислоцированное в Хабаровском крае, в текущем году поступили на вооружение новые снайперские винтовки СВ-98.

На сегодняшний день снайперские подразделения соединения уже применяют это новое стрелковое вооружение в ходе тактических и тактико-специальных учений.

СВ-98 – российская неавтоматическая снайперская винтовка, в настоящее время выпускается на "Ижмаше". Винтовка предназначена для уничтожения живой силы неприятеля как незащищенной, так и имеющей средства индивидуальной броневой защиты.

Винтовки СВ-98 приходят на замену снайперской винтовки Драгунова (СВД), сообщает пресс-служба Восточного военного округа.