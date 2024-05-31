Подразделения специального назначения Восточного военного округа получили новые снайперские винтовки
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Обновленная и модернизированная винтовка СВ-98М-338 (CB-338М1) калибра .338LM с новым вариантом ложа (с отделяемым прикладом)
Источник: nevskii-bastion.ru
ЦАМТО, 31 мая. В соединение специального назначения Восточного военного округа, дислоцированное в Хабаровском крае, в текущем году поступили на вооружение новые снайперские винтовки СВ-98.
На сегодняшний день снайперские подразделения соединения уже применяют это новое стрелковое вооружение в ходе тактических и тактико-специальных учений.
СВ-98 – российская неавтоматическая снайперская винтовка, в настоящее время выпускается на "Ижмаше". Винтовка предназначена для уничтожения живой силы неприятеля как незащищенной, так и имеющей средства индивидуальной броневой защиты.
Винтовки СВ-98 приходят на замену снайперской винтовки Драгунова (СВД), сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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31.05.2017
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