Трёхлинейка XXI века

Трёхлинейный винтовочный патрон калибра 7,62 мм, впервые появившийся в 1891 году и прошедший несколько ступеней модернизации, всё ещё является основным армейским винтовочным патроном. В 90-е годы в дополнение к семейству армейской винтовки СВД в арсенале российских силовиков появились высокоточные винтовки МЦ116М и СВ-98 под всё тот же нестареющий боеприпас.

Из костюма в мундир

Первый вариант тульской снайперской винтовки появился в 1996 году на базе советской спортивной МЦ116. Незамысловатая доработка туляков свелась к установке оптического прицела ПО 3-9×39 и сошек, а винтовка осталась однозарядной. В таком варианте с витиеватым наименованием «7,62 мм снайперская винтовка на базе спортивной винтовки МЦ116» изделие впервые демонстрировалось на Московской международной оружейной выставке в 1997 году. Такой вариант не сильно заинтересовал потенциальных заказчиков, и уже через год в тех же выставочных павильонах Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) представили магазинную винтовку МЦ116М.

Опытная винтовка МЦ116М, 1997 год Источник изображения: Журнал «Оружие»

Первые винтовки комплектовались коллиматорным прицелом ПКС-07У с семикратным увеличением или ночным прицелом ПКН-03. Такой набор был характерен для другой тульской снайперской винтовки ВСК-94, рассчитанной на применение на более скромных дистанциях. Однако вскоре на смену им пришла более серьёзная оптика (прицелы ПОСП-8×42 или ППО5-20×50Ф). При этом наличие универсальной планки Пикатинни позволяет устанавливать на винтовку любую другую оптику.

В 2001 году винтовка МЦ116М была принята на вооружение МВД РФ, а также вскоре начала поступать в специальные подразделения ФСО и ФСБ. Учитывая достаточное количество 7,62-мм винтовочных снайперских и спортивных патронов, такие винтовки используются снайперами вышеперечисленных силовых структур в качестве тренировочного оружия на повседневных занятиях по боевой подготовке и при проведении различных комплексных учений.

Винтовка МЦ116М Источник изображения: russianarms.ru

В рекламных материалах тульская пресса зачастую вспоминает результаты сравнительных испытаний винтовки МЦ116М с западными конкурентами фирм Sako и Manliher, прошедших в 2010 году на полигоне Минобороны в Солнечногорске. Тогда, по заявлениям представителей ЦКИБ СОО, российская винтовка превзошла своих соперников по кучности стрельбы на дистанции до 600 м и не уступила им на дистанции 800 м.

В 2010-2012 годах на базе МЦ116М тульские конструкторы разработали целое семейство винтовок МЦ116Р (буква Р в обозначении появилась в честь конструктора винтовки Р.В. Русанова) под наиболее популярные западные снайперские патроны .308Win, .338LM и .300LM. Новые винтовки под патроны с лучшей баллистикой (в сравнении с отечественным винтовочным патроном) показали результаты кучности и точности стрельбы на дальностях от 300 до 1200 м на уровне иностранных аналогов, а по надёжности даже их превзошли. На той же конструкторской схеме туляки сделали бесшумные варианты винтовки, в том числе МЦ116Р5 под 12,7×55-мм патрон СЦ-130.

Винтовка МЦ116Р (на переднем плане), 2013 год Источник изображения: vitalykuzmin.net

Как часто бывает с боевым оружием, созданным на базе спортивных или охотничьих образцов, семейство винтовки МЦ116М пополнилось своими представителями гражданского оружейного сектора. Ими стали винтовки МЦ560 калибра .308Win и МЦ561 под родной трёхлинейный патрон, а также охотничий карабин МЦ116РК. Однако, в отличие от своих дальних предков МЦ13 и МЦ116, такие варианты винтовок всё ещё в поисках своих потенциальных владельцев.

Армейский «Взломщик»

Судьба ижевской снайперской винтовки СВ-98 развивалась схожим образом с тульским образцом. В основу нового снайперского оружия легла спортивная винтовка «Рекорд-CISM», разработанная в Ижевске в 1995 году для участия военных спортсменов в международных соревнованиях под эгидой Международного совета военного спорта (CISM). В свою очередь, эта винтовка стала модернизацией советской неавтоматической однозарядной спортивной крупнокалиберной винтовки СВ-1 «Рекорд». Помимо новой ложи, армейская винтовка получила магазин оригинальной конструкции, не выступающий за габариты ложи. Винтовка «Рекорд-CISM» изготавливается не только в привычном отечественном 7,62-мм калибре, но и под популярный западный патрон .308Win.

Различные исполнения винтовки Рекорд-CISM Источник изображения: Ижмаш

Вскоре новая российская спортивная винтовка привлекла внимание представителей силовых структур, и к 1998 году появилась 7,62-мм снайперская винтовка СВ-98. Первый её вариант отличался от своего предшественника, главным образом, привычным магазином от винтовки СВД. Тогда же винтовка попала на сравнительные испытания с МЦ116М и СВД на полигоне НИИСТ МВД, где показала высокие результаты по кучности стрельбы. Через год, после работы над ошибками, винтовка предстала в узнаваемом сегодня облике с новой ложей зелёного цвета.

Как и МЦ116М, первые винтовки СВ-98 комплектовались коллиматорными прицелами ПКС-07, которые после принятия на вооружение заменил штатный прицел 1П69 серии «Гиперон». Одним из отличий ижевской винтовки от тульской является стандартная комплектация глушителем. Над конструкцией винтовки СВ-98 работала группа ижевских конструкторов в составе В.Д. Стронского, Л.Н. Стерхова и Н.А. Митрюкова.

Винтовка СВ-98, 2009 год Источник изображения: twower.livejournal.com

В начале 2000-х годов винтовку СВ-98 включили в ОКР «Взломщик» по разработке армейской снайперской винтовки калибра 7,62 мм. Совершенствование оружия продолжилось после полигонных испытаний 2002 года, а уже по итогам государственных испытаний в 2004 году снайперский комплекс 6С11 (в составе винтовки 6В10, прицелов 1П69 и 1ПН113) рекомендовали для принятия на вооружение российской армии.

С 2005 года на Ижевском оружейном заводе запустили серийное производство винтовки СВ-98. За год до этого модель приняли на вооружение ФСБ, в 2005 году — МВД, а в 2007 году — внутренних войск МВД РФ. В течение нескольких лет ижевская СВ-98 наряду с тульской МЦ116М стала главным российским высокоточным снайперским инструментом.

Винтовка СВ-98 на выставке «Армия-2016». Фото автора Источник изображения: warspot.ru

В 2006 году появились варианты винтовок СВ-98-308 и СВ-338 под соответствующие калибры патронов стандарта НАТО. С 2009 года в интересах Минобороны России началась разработка несамозарядной винтовки СВ-338М для высокоточной стрельбы на дальности 1000-1200 м. Новая винтовка получила модульную компоновку, быстросъёмный ствол, отъёмный приклад и пластмассовые элементы управления; запирание канала ствола затвором производится на три упора непосредственно в муфте ствола; все узлы винтовки монтируются на несущей ствольной коробке из алюминиевого сплава.

В 2010 году, после сравнительных испытаний российских и зарубежных образцов снайперского оружия, винтовка СВ-338М получила положительные отзывы от специалистов. Тогда иностранный 338-й калибр военных не заинтересовал, тем не менее, все отработанные конструктивные изменения внедрили на новом поколении СВ-98, официально представленном в 2016 году. При этом значительно обновлённая винтовка не изменила ни своего наименования, ни индекса и всё также именуется СВ-98. Отличить её от других современных высокоточных винтовок можно по оригинальному магазину либо характерным дульному устройству или глушителю. Обновлённые СВ-98 активно закупаются различными силовыми структурами и зачастую попадают в объективы камер военных корреспондентов.

Снайпер с винтовкой СВ-98, 2020 год Источник изображения: mil.ru

Вот и «Жнец» пришёл?

Нишу неприхотливой армейской снайперской винтовки в России долгое время прочно занимали две модели оружия — СВД и СВДС конструкции Евгения Драгунова. После многолетней эксплуатации в войсках настал и их черёд слегка преобразиться с учётом современных веяний. В 2012 году Минобороны России выступило заказчиком новой винтовки СВДМ под индексом 6В11, в конструкции которой инженерам предстояло воплотить весь накопленный практический опыт.

Модернизация винтовки в рамках ОКР «Ратник-СВД-М» свелась, прежде всего, к объединению двух моделей в одну. Базой для СВДМ стала винтовка со складывающимся прикладом СВДС, на которую установили сошки и новый утяжелённый ствол. Это положительно сказалось на показателях кучности и точности стрельбы. На крышке ствольной коробки появилась незаменимая нынче планка Пикатинни. При этом боковое крепление для оптических приборов российской конструкции также сохранило своё прежнее место и назначение.

Винтовка СВДС с комплектом модернизации (сверху) и СВДМ (снизу). Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Стоить отметить, что первые работы по модернизации СВД в Ижевске проходили в инициативном порядке с учётом работ по винтовкам СВ-98 и охотничьим карабинам «Тигр». Ещё в 2003 году первые варианты СВДМ, разработанные при участии А.Ю. Чукавина, на заводских испытаниях показали сравнимые с СВ-98 параметры рассеивания на дистанции 300 м в пределах одной угловой минуты. Кроме того, в 2000-х годах появились опытные варианты СВД-308 и СВДС-308, а также экспортный вариант СВДС с глушителем и сошками от СВ-98.

Обновлённую СВДМ впервые официально представили в 2015 году, а вскоре Минобороны России открыло новые ОКР «Жнец». В их планах — разработка самозарядной винтовки нового поколения под всё тот же русский трёхлинейный патрон. От концерна «Калашников» в разработке винтовки участвует тот самый Чукавин, имеющий опыт модернизации СВД. Пока «старшие сёстры» винтовки СВЧ участвуют в других ОКР «Уголек», «младшая» СВЧ-54 (также конструкции Чукавина) считается главным фаворитом в рамках ОКР «Жнец». А нам осталось лишь немного подождать и узнать, сможет ли снайперская винтовка Чукавина завершить эпоху снайперской винтовки Драгунова.

Винтовка СВЧ-54, 2018 год Источник изображения: vitalykuzmin.net

Характеристики винтовок Наименование СВД СВДМ МЦ116М СВ-98 СВЧ-54 Вес без оптического прицела, кг 3,7 5,3 5,7 5,8 4,2 Ёмкость магазина, патронов 10 10 5 / 10 10 10 / 15 / 20 Длина, мм 1225 875 / 1155 1250 1200 955-1015 Длина ствола, мм 620 565 650 650 410 Штатный оптический прицел ПСО-1 1П88-4 ПОСП-8×42 1П69 –

Источники и литература:

Снайперская винтовка МЦ116М. Руководство по эксплуатации, 2003 7,62 мм снайперская винтовка МЦ116М на базе спортивной винтовки МЦ116 под патроны 7,62×54 мм. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, 2006 Русанов Р.В. Конструктивный ряд перспективных снайперских винтовок МЦ116Р. «Новости рынка оборонной техники», 2012 7,62 мм снайперская винтовка СВ-98. Руководство по эксплуатации СВ-98 РЭ

Руслан Гук