Трёхлинейка XXI века

Трёхлинейный винтовочный патрон калибра 7,62 мм, впервые появившийся в 1891 году и прошедший несколько ступеней модернизации, всё ещё является основным армейским винтовочным патроном. В 90-е годы в дополнение к семейству армейской винтовки СВД в арсенале российских силовиков появились высокоточные винтовки МЦ116М и СВ-98 под всё тот же нестареющий боеприпас.
Из костюма в мундир
Первый вариант тульской снайперской винтовки появился в 1996 году на базе советской спортивной МЦ116. Незамысловатая доработка туляков свелась к установке оптического прицела ПО 3-9×39 и сошек, а винтовка осталась однозарядной. В таком варианте с витиеватым наименованием «7,62 мм снайперская винтовка на базе спортивной винтовки МЦ116» изделие впервые демонстрировалось на Московской международной оружейной выставке в 1997 году. Такой вариант не сильно заинтересовал потенциальных заказчиков, и уже через год в тех же выставочных павильонах Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) представили магазинную винтовку МЦ116М.
Опытная винтовка МЦ116М, 1997 год
Источник изображения: Журнал «Оружие»
Первые винтовки комплектовались коллиматорным прицелом ПКС-07У с семикратным увеличением или ночным прицелом ПКН-03. Такой набор был характерен для другой тульской снайперской винтовки ВСК-94, рассчитанной на применение на более скромных дистанциях. Однако вскоре на смену им пришла более серьёзная оптика (прицелы ПОСП-8×42 или ППО5-20×50Ф). При этом наличие универсальной планки Пикатинни позволяет устанавливать на винтовку любую другую оптику.
В 2001 году винтовка МЦ116М была принята на вооружение МВД РФ, а также вскоре начала поступать в специальные подразделения ФСО и ФСБ. Учитывая достаточное количество 7,62-мм винтовочных снайперских и спортивных патронов, такие винтовки используются снайперами вышеперечисленных силовых структур в качестве тренировочного оружия на повседневных занятиях по боевой подготовке и при проведении различных комплексных учений.
Винтовка МЦ116М
Источник изображения: russianarms.ru
В рекламных материалах тульская пресса зачастую вспоминает результаты сравнительных испытаний винтовки МЦ116М с западными конкурентами фирм Sako и Manliher, прошедших в 2010 году на полигоне Минобороны в Солнечногорске. Тогда, по заявлениям представителей ЦКИБ СОО, российская винтовка превзошла своих соперников по кучности стрельбы на дистанции до 600 м и не уступила им на дистанции 800 м.
В 2010-2012 годах на базе МЦ116М тульские конструкторы разработали целое семейство винтовок МЦ116Р (буква Р в обозначении появилась в честь конструктора винтовки Р.В. Русанова) под наиболее популярные западные снайперские патроны .308Win, .338LM и .300LM. Новые винтовки под патроны с лучшей баллистикой (в сравнении с отечественным винтовочным патроном) показали результаты кучности и точности стрельбы на дальностях от 300 до 1200 м на уровне иностранных аналогов, а по надёжности даже их превзошли. На той же конструкторской схеме туляки сделали бесшумные варианты винтовки, в том числе МЦ116Р5 под 12,7×55-мм патрон СЦ-130.
Винтовка МЦ116Р (на переднем плане), 2013 год
Источник изображения: vitalykuzmin.net
Как часто бывает с боевым оружием, созданным на базе спортивных или охотничьих образцов, семейство винтовки МЦ116М пополнилось своими представителями гражданского оружейного сектора. Ими стали винтовки МЦ560 калибра .308Win и МЦ561 под родной трёхлинейный патрон, а также охотничий карабин МЦ116РК. Однако, в отличие от своих дальних предков МЦ13 и МЦ116, такие варианты винтовок всё ещё в поисках своих потенциальных владельцев.
Армейский «Взломщик»
Судьба ижевской снайперской винтовки СВ-98 развивалась схожим образом с тульским образцом. В основу нового снайперского оружия легла спортивная винтовка «Рекорд-CISM», разработанная в Ижевске в 1995 году для участия военных спортсменов в международных соревнованиях под эгидой Международного совета военного спорта (CISM). В свою очередь, эта винтовка стала модернизацией советской неавтоматической однозарядной спортивной крупнокалиберной винтовки СВ-1 «Рекорд». Помимо новой ложи, армейская винтовка получила магазин оригинальной конструкции, не выступающий за габариты ложи. Винтовка «Рекорд-CISM» изготавливается не только в привычном отечественном 7,62-мм калибре, но и под популярный западный патрон .308Win.
Различные исполнения винтовки Рекорд-CISM
Источник изображения: Ижмаш
Вскоре новая российская спортивная винтовка привлекла внимание представителей силовых структур, и к 1998 году появилась 7,62-мм снайперская винтовка СВ-98. Первый её вариант отличался от своего предшественника, главным образом, привычным магазином от винтовки СВД. Тогда же винтовка попала на сравнительные испытания с МЦ116М и СВД на полигоне НИИСТ МВД, где показала высокие результаты по кучности стрельбы. Через год, после работы над ошибками, винтовка предстала в узнаваемом сегодня облике с новой ложей зелёного цвета.
Как и МЦ116М, первые винтовки СВ-98 комплектовались коллиматорными прицелами ПКС-07, которые после принятия на вооружение заменил штатный прицел 1П69 серии «Гиперон». Одним из отличий ижевской винтовки от тульской является стандартная комплектация глушителем. Над конструкцией винтовки СВ-98 работала группа ижевских конструкторов в составе В.Д. Стронского, Л.Н. Стерхова и Н.А. Митрюкова.
Винтовка СВ-98, 2009 год
Источник изображения: twower.livejournal.com
В начале 2000-х годов винтовку СВ-98 включили в ОКР «Взломщик» по разработке армейской снайперской винтовки калибра 7,62 мм. Совершенствование оружия продолжилось после полигонных испытаний 2002 года, а уже по итогам государственных испытаний в 2004 году снайперский комплекс 6С11 (в составе винтовки 6В10, прицелов 1П69 и 1ПН113) рекомендовали для принятия на вооружение российской армии.
С 2005 года на Ижевском оружейном заводе запустили серийное производство винтовки СВ-98. За год до этого модель приняли на вооружение ФСБ, в 2005 году — МВД, а в 2007 году — внутренних войск МВД РФ. В течение нескольких лет ижевская СВ-98 наряду с тульской МЦ116М стала главным российским высокоточным снайперским инструментом.
Винтовка СВ-98 на выставке «Армия-2016». Фото автора
Источник изображения: warspot.ru
В 2006 году появились варианты винтовок СВ-98-308 и СВ-338 под соответствующие калибры патронов стандарта НАТО. С 2009 года в интересах Минобороны России началась разработка несамозарядной винтовки СВ-338М для высокоточной стрельбы на дальности 1000-1200 м. Новая винтовка получила модульную компоновку, быстросъёмный ствол, отъёмный приклад и пластмассовые элементы управления; запирание канала ствола затвором производится на три упора непосредственно в муфте ствола; все узлы винтовки монтируются на несущей ствольной коробке из алюминиевого сплава.
В 2010 году, после сравнительных испытаний российских и зарубежных образцов снайперского оружия, винтовка СВ-338М получила положительные отзывы от специалистов. Тогда иностранный 338-й калибр военных не заинтересовал, тем не менее, все отработанные конструктивные изменения внедрили на новом поколении СВ-98, официально представленном в 2016 году. При этом значительно обновлённая винтовка не изменила ни своего наименования, ни индекса и всё также именуется СВ-98. Отличить её от других современных высокоточных винтовок можно по оригинальному магазину либо характерным дульному устройству или глушителю. Обновлённые СВ-98 активно закупаются различными силовыми структурами и зачастую попадают в объективы камер военных корреспондентов.
Снайпер с винтовкой СВ-98, 2020 год
Источник изображения: mil.ru
Вот и «Жнец» пришёл?
Нишу неприхотливой армейской снайперской винтовки в России долгое время прочно занимали две модели оружия — СВД и СВДС конструкции Евгения Драгунова. После многолетней эксплуатации в войсках настал и их черёд слегка преобразиться с учётом современных веяний. В 2012 году Минобороны России выступило заказчиком новой винтовки СВДМ под индексом 6В11, в конструкции которой инженерам предстояло воплотить весь накопленный практический опыт.
Модернизация винтовки в рамках ОКР «Ратник-СВД-М» свелась, прежде всего, к объединению двух моделей в одну. Базой для СВДМ стала винтовка со складывающимся прикладом СВДС, на которую установили сошки и новый утяжелённый ствол. Это положительно сказалось на показателях кучности и точности стрельбы. На крышке ствольной коробки появилась незаменимая нынче планка Пикатинни. При этом боковое крепление для оптических приборов российской конструкции также сохранило своё прежнее место и назначение.
Винтовка СВДС с комплектом модернизации (сверху) и СВДМ (снизу). Фото автора
Источник изображения: warspot.ru
Стоить отметить, что первые работы по модернизации СВД в Ижевске проходили в инициативном порядке с учётом работ по винтовкам СВ-98 и охотничьим карабинам «Тигр». Ещё в 2003 году первые варианты СВДМ, разработанные при участии А.Ю. Чукавина, на заводских испытаниях показали сравнимые с СВ-98 параметры рассеивания на дистанции 300 м в пределах одной угловой минуты. Кроме того, в 2000-х годах появились опытные варианты СВД-308 и СВДС-308, а также экспортный вариант СВДС с глушителем и сошками от СВ-98.
Обновлённую СВДМ впервые официально представили в 2015 году, а вскоре Минобороны России открыло новые ОКР «Жнец». В их планах — разработка самозарядной винтовки нового поколения под всё тот же русский трёхлинейный патрон. От концерна «Калашников» в разработке винтовки участвует тот самый Чукавин, имеющий опыт модернизации СВД. Пока «старшие сёстры» винтовки СВЧ участвуют в других ОКР «Уголек», «младшая» СВЧ-54 (также конструкции Чукавина) считается главным фаворитом в рамках ОКР «Жнец». А нам осталось лишь немного подождать и узнать, сможет ли снайперская винтовка Чукавина завершить эпоху снайперской винтовки Драгунова.
Винтовка СВЧ-54, 2018 год
Источник изображения: vitalykuzmin.net
|
Наименование
Наименование
|
СВД
|
СВДМ
|
МЦ116М
|
СВ-98
|
СВЧ-54
|
Вес без оптического прицела, кг
|
3,7
|
5,3
|
5,7
|
5,8
|
4,2
|
Ёмкость магазина, патронов
|
10
|
10
|
5 / 10
|
10
|
10 / 15 / 20
|
Длина, мм
|
1225
|
875 / 1155
|
1250
|
1200
|
955-1015
|
Длина ствола, мм
|
620
|
565
|
650
|
650
|
410
|
Штатный оптический прицел
|
ПСО-1
|
1П88-4
|
ПОСП-8×42
|
1П69
|
–
Источники и литература:
- Снайперская винтовка МЦ116М. Руководство по эксплуатации, 2003
- 7,62 мм снайперская винтовка МЦ116М на базе спортивной винтовки МЦ116 под патроны 7,62×54 мм. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, 2006
- Русанов Р.В. Конструктивный ряд перспективных снайперских винтовок МЦ116Р. «Новости рынка оборонной техники», 2012
- 7,62 мм снайперская винтовка СВ-98. Руководство по эксплуатации СВ-98 РЭ
Руслан Гук