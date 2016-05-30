"Российский Boeing 737" встал на крыло: чего ждать от новинки



Церемония выкатки первого опытного образца среднемагистрального самолета МС-21-300

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com Церемония выкатки первого опытного образца среднемагистрального самолета МС-21-300Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Первый полет нового российского МС-21 среднемагистрального лайнера состоялся в минувшее воскресенье. Новинка от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) выполнила все заданные нормативы.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, который должен сменить устаревшие советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". На данный момент в этом сегменте господствуют корпорации Airbus и Boeing. Первая предлагает модель Airbus 320, вторая - Boeing 737. После начала поставки самолетов в 2019 году производители надеются занять до половины российского рынка и активно развивать экспорт.

Сильные стороны новинки

Эксперты констатируют, что у МС-21 есть сильные стороны, за счет которых он может быть интересен перевозчикам. "Оба мировых производителя в нынешнем десятилетии провели ремоторизацию своих самолетов, установив новые двигатели, что значительно улучшило их экономику и сократило расходы на авиакеросин. Однако конструкторские решения, которые были заложены разработчиками в российскую новинку, позволяют надеяться, что она хотя бы на единицы процента, но превосходит конкурентов с точки зрения экономии топлива и увеличения интервалов техобслуживания", - отмечает исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Так, большой диаметр фюзеляжа позволяет сделать более широкие кресла, что добавит комфорта для пассажиров. Шире стал и проход между блоками кресел, что позволяет избежать задержек при высадке и посадке. Еще одно преимущество - увеличен размер багажных полок. Есть и новации в области аэродинамики: использование новых материалов позволило нашим конструкторам сделать удлинить и сделать более легким крыло. В итоге самолет может летать на большей крейсерской скорости, нежели конкуренты и за сутки налетать больше, рассказал эксперт.

Клиенты и конкуренты

Госкорпорация "Ростех", выступающая интегратором многих систем самолета, высоко оценивает потенциал лайнера на внешних рынках. "Наша дочерняя структура "Авиакапитал-Сервис" уже заключила соглашение о приобретении партии самолетов МС-21 для "Аэрофлота", - сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов.

По его словам, наиболее востребован данный тип самолета будет на развивающихся рынках Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Индии, Ближнего Востока. Пантелеев согласен с таким мнением. По его словам, рынки развивающихся стран сейчас активно растут, поэтому у нас есть все шансы привязать местных перевозчиков к новинке. "Конечно, рынок США и Европы самый большой по емкости. Там высока интенсивность авиасообщения и уровень доходов населения. Без трудовых мигрантов там насчитывается более 0,5 млрд человек. Но этот рынок уже заполнен и поделен, поэтому перспективы роста пассажиропотока и появления новых авиакомпаний там довольно туманны", - рассуждает он.

По словам эксперта, выбор самолета - долгосрочное явление, поскольку авиаперевозчик привязывает себя к производителю надолго. Действующие авиакомпании ЕС и США уже выбрали одного из двух производителей, а вот азиатские и южноамериканские стартапы вполне могут обратить внимание на новинку.

В свою очередь, эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Никода полагает, что основным рынком для МС-21 будет внутренний. Не исключено, что в основном это лоукостеры, концепция которых предполагает использование одной модели самолетов. "Де-факто основных конкурентов в этой категории два - Airbus и Boeing. Суммарные заказы на 737MAX и A320neo превышают 10 тысяч единиц. Советские модели "Ту", "Ан" и "Як" таковыми не являются, поскольку давно устарели и эксплуатируются очень мало. При этом особенно важно запустить в серию МС-21 раньше китайского конкурента", - рассуждает эксперт. Что касается внешних рынков, то главные потенциальные покупатели - страны СНГ и Ближнего Востока, возможно юго-восточная Азия, полагает он.

Другая новинка российского авиапрома - Sukhoi Superjet 100 - не является конкурентом МС-21, поскольку по своим размерам почти вдвое меньше."Она вмещает 100 кресел, а даже младшая модель МС-21-200 - около 150. МС-21-300, который летал в минувшие выходные, вмещает 210 кресел. Данный сегмент является наиболее востребованным в мире, теперь для нас главное наладить систему продаж и последпродажного обслуживания", - считает Пантелеев.

По оценке главы Минпромторга Дениса Мантурова, к 2037 году будет продана 1 тысяча пассажирских лайнеров, но эксперты пока затрудняются предположить, насколько это реально. Если сравнивать с Sukhoi Superjet 100, то ежегодно реализуются десятки, но не сотни экземпляров, приводит пример Никода. Так или иначе, на этапе продвижения важен маркетинг, который может подразумевать и господдержку при реализации самолета. Это может быть помощь в кредитовании - субсидирование ставок и расчеты в рублях без привязки к доллару, добавил эксперт.