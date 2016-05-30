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На Западе опасаются расползания переносных ЗРК из Венесуэлы

30.05.2017 bmpd.livejournal.com 253 0
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Как пишет французский ресурс "opex360.com" в материале " Les 5.000 missiles sol-air portatifs de l’armée vénézuélienne vont-ils alimenter le trafic d’armes?", падение СССР стало счастливым билетом для торговцев оружием, по крайней мере, для некоторых военнослужащих Советской Армии. Что станет с Венесуэлой, когда экономическая ситуация в стране еще больше ухудшится, с учетом того, что в ее арсеналах имеется много оружия?

Особое внимание стоит уделить ситуации с переносными зенитными ракетными комплексами. Так, по информации агентства Reuters, на вооружении венесуэльской армии имеется 5000 ракет 9М342 переносных ЗРК 9К338 "Игла-С", закупленных в России в 2000-е годы. И это самый крупный известный арсенал этого оружия в Латинской Америке.

Обучение унтер-офицеров вооруженных сил Венесуэлы применению переносного зенитного ракетного комплекса 9К338 "Игла-С" на тренажере, 13.05.2017 (с) José Martínez Campos / twitter.com/gollomartinez/media

С учетом экономического упадка страны, эксперты полагают, что ПЗРК могут быть украдены или перепроданы различным партизанским формированиям, преступным группам (которых хватает в этом регионе) или же террористам. А возможное распространение этих систем создает угрозу для гражданской авиации.

И что еще более важное, согласно Reuters, - "В Венесуэле процветает нелегальная торговля оружием. На черном рынке и в тюрьмах легко можно найти пистолеты, автоматы, пулеметы, гранаты. Часто поступают сообщения о военных и полицейских, которые крадут оружие".

Недавно директор ЦРУ Майк Помпео также высказал беспокойство по этому поводу в ходе слушаний в Конгрессе. По его словам, "этот риск невероятно материален и серьезен… в Центральной и Латинской Америке".

Эта угроза потенциально может затронуть страны Европы и Африки. Венесуэла уже является перевалочным пунктом в торговле кокаином, через нее проходит морской и воздушный маршруты в Западную Африку, где кокаин попадает местным торговцам, часто связанных с исламистами. Воздушный маршрут проходит через Мексику в США и Канаду.

И можно представить, что ПЗРК будут переправляться теми же путями, при том что имеются серьезные основания полагать, что в трафик наркотиков вовлечены высокопоставленные венесуэльские военные.

Согласно депешам Госдепартамента США, ставшим известными благодаря WikiLeaks, вопрос с ПЗРК беспокоил Вашингтон уже в 2009 году. Хиллари Клинтон, которая в то время была госсекретарем США, просила своего российского коллегу Сергея Лаврова прекратить поставки ПЗРК Каракасу, по причине имеющихся сомнений относительно сохранности этих систем у военных Венесуэлы.

CЮжет венесуэльского телевидения 2010 года о переносных ЗРК 9К338 "Игла-С" в вооруженных силах Венесуэлы:
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Канада
Мексика
Россия
США
Франция
Продукция
Игла ЗРК
Персоны
Лавров Сергей

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